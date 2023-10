Qual é a capital brasileira mais cara? Preço de venda de imóveis residenciais sobe 0,45% em setembro

Os preços de venda de imóveis residenciais no Brasil subiram 0,45% em setembro, é o que mostra o índice FipeZap. O resultado é bem próximo ao de agosto (0,44%) e, em comparação, está acima do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) que avançou 0,37% no mês, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,26% em setembro.

Das 50 cidades monitoradas, 43 apresentaram alta mensal, incluindo 14 das 16 capitais que integram a lista. No topo do ranking, está Vitória (1,70%). Na sequência, aparece Maceió (1,25%), João Pessoa (1,19%), Goiânia (1,16%) e Florianópolis (1,13%). Já entre as capitais que apresentaram desvalorização, Recife (-0,24%) lidera o recuo nos preços, seguida por Fortaleza (-0,06%).

O preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo índice foi de R$ 8.622/m². Entre as 16 capitais acompanhadas, a Vitória (R$ 10.806/m²) apresentou o valor médio por metro quadrado mais na amostra mensal, seguida por São Paulo (R$ 10.575/m²), Florianópolis (R$ 10.556/m²), Rio de Janeiro (R$ 9.953/m²) e Curitiba (R$ 8.930/m²).

Na outra ponta, as capitais que apresentaram o menor preço médio de venda residencial no mês foram Campo Grande (R$ 5.731/m²), João Pessoa (R$ 5.747/m²), Salvador (R$ 5.886/m²), Manaus (R$ 6.241/m²) e Goiânia (R$ 6.556/m²). Os valores foram calculados com base na amostra de anúncios de imóveis residenciais colocados à venda no mês de setembro.

Índice/Cidade Variação set/2023 Variação ago/2023 Variação acumulado 2023 Variação anual (últimos 12 meses) Preço médio (R$/m²) IPCA* IBGE 0,35% 0,23% 3,59% 5,28% - IGP-M FGV 0,37% -0,14% -4,93% -5,97% - Índice FipeZAP 0,45% 0,44% 3,88% 5,29% 8.622 São Paulo SP 0,45% 0,43% 3,71% 5,16% 10.575 Rio de Janeiro RJ 0,24% 0,03% 1,06% 1,23% 9.953 Belo Horizonte MG 0,65% 0,67% 6,65% 7,66% 8.147 Brasília DF 0,45% 0,41% 1,16% 0,54% 8.889 Salvador BA 0,35% 0,61% 6,35% 5,67% 5.886 Fortaleza CE -0,06% 0,49% 4,85% 6,78% 7.133 Recife PE -0,24% 0,16% 3,76% 8,15% 7.496 Porto Alegre RS 0,13% 0,48% 0,26% 1,37% 6.556 Curitiba PR 0,76% 0,04% 4,50% 7,10% 8.930 Florianópolis SC 1,13% 1,31% 9,99% 13,05% 10.566 Vitória ES 1,70% 0,72% 1,16% 8,26% 10.806 Goiânia GO 1,16% 0,87% 10,00% 15,28% 6.796 João Pessoa PB 1,19% -0,06% 6,31% 7,93% 5.743 Campo Grande MS 0,54% 0,13% 9,68% 15,93% 5.731 Maceió AL 1,25% 1,09% 12,61% 17,62% 7.999 Manaus AM 0,87% 1,56% 6,75% 10,70% 6.241

Balanço parcial de 2023

O balanço parcial, que mede de janeiro a setembro de 2023, mostra uma alta acumulada de 3,88%, superando a variação registrada pelo IGP-M no ano (-4,93%), bem como a inflação ao consumidor até setembro (3,5%).

Análise dos últimos 12 meses

Nos últimos 12 meses, o índice acumulou um avanço de 5,29%, variação inferior à inflação acumulada pelo IPCA (+5,19%) e pelo IGP-M (+8,59%). Entre as 16 capitais monitoradas, os maiores avanços de preço nos últimos 12 meses foram registrados em Maceió (+17,62%), Campo Grande (+15,93%), Goiânia (+15,28%), Florianópolis (+13,05%), e Manaus (+10,70%).