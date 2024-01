Qual bairro de São Paulo teve a maior venda de apartamentos em 2023? Veja lista

A cidade de São Paulo tem vivido uma retomada do mercado imobiliário que se traduz em mais prédios – e mais apartamentos. O Ranking da Demanda Loft estimou quais bairros da cidade tiveram maior venda de apartamentos em 2023 e os líderes da lista foram: Vila Andrade, na Zona Sul, Tatuapé, na Zona Leste, e Bela Vista, na Zona Central da cidade.

Foram 1,66 mil apartamentos vendidos na Vila Andrade, contra 1,49 mil no Tatuapé e 1,48 mil na Bela Vista. Os resultados foram levantados pela startup com base nos dados do Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) divulgados pela Prefeitura de São Paulo.

Embora tenha ficado com a primeira colocação no ranking, a Vila Andrade mostrou uma desaceleração na venda de apartamentos, que caiu 9,2% na comparação anual. Tatuapé e Bela Vista, por outro lado, registraram uma aceleração de 10% nas vendas. Veja abaixo o levantamento completo:

Há uma diferença também entre os tamanhos dos imóveis. Entre os apartamentos menores, de até 90 metros quadrados, os líderes em vendas foram Bela Vista, República e Campo Limpo. A faixa concentra ⅓ dos imóveis analisados pela Loft.

Já entre os imóveis maiores, com mais de 140 metros quadrados de área total, a liderança migra para Vila Andrade, Tatuapé e Perdizes – essa faixa concentra ⅓ dos maiores imóveis transacionados. Entre os médios, que vão de 91 metros quadrados a 139 metros quadrados, o líder é o Tatuapé, seguido por Sacomã e Vila Andrade.

"O Tatuapé é um caso à parte. Ele está entre os 10 bairros com mais vendas nas três faixas de tamanho analisadas. Não à toa é o bairro com o maior crescimento considerando o agregado dos bairros no ano, com uma expansão acima dos 13% no ano", afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Metodologia do ranking da demanda Loft

O Ranking da Demanda Loft tem como base os dados do Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) divulgados pela Prefeitura de São Paulo.

São consideradas apenas transações de compra e venda de apartamentos cuja proporção da propriedade transmitida seja igual a 100%.

O levantamento utiliza alguns filtros. Entre eles, são removidos apartamentos com área total inferior a 30 metros quadrados e também cujos preços de transação não estejam contidos no intervalo de R$ 50 mil a R$ 20 milhões.

