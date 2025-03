Quais são os direitos dos moradores em caso de barulho excessivo no condomínio? Lei do silêncio, regulamentos internos e atuação do síndico garantem proteção contra ruídos fora do limite e permitem sanções como multas e ações judiciais

O barulho excessivo, quando ultrapassa os limites permitidos, pode ser penalizado com advertência, multa e até ação judicial (ONOKY - Eric Audras/Getty Images)