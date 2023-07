Proprietários pedem em média 20% a mais do que o valor de venda do imóvel em SP

Na cidade de São Paulo, o preço dos anúncios dos imóveis à venda na capital tem valor médio de 20,19% acima do valor efetivamente acertado em contrato. É o revela o Índice Preço Real Exame-Loft, que mede é a diferença do preço transacionado e preço anunciado, divulgado mensalmente pela Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado de imóveis no país.

Dos 57 bairros avaliados, 19 bairros apresentaram preço pedido 20% ou mais acima do preço de transação (preço real). Os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Santo Amaro, Limão e Jardim Europa.

No primeiro bairro, a diferença entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações é de 5,16%. No bairro do Limão e no Jardim Europa, a diferença é de 7,6% e 8,23%, respectivamente. Em contrapartida, os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Campo Grande (48,27%), Jardim Marajoara (31,61%) e Morumbi (30,68%).

Bairro em São Paulo Diferença entre o valor anunciado e valor do contrato Campo Grande 48,27% Jardim Marajoara 31,61% Morumbi 30,68% Jardim Paulistano 30,63% Vila Nova Conceição 28,87% Tremembé 28,85% Barra Funda 28,35% Jardim América 27,96% Aclimação 27,31% Jardim Paulista 27,20% Campos Elísios 26,74% Vila Andrade 26,54% Vila Madalena 26,44% Vila Clementino 26,25% Freguesia do Ó 25,74% Bela Vista 23,25% Tucuruvi 23,23% Mooca 23,16% Pinheiros 22,42% Vila Mariana 20,89% Jaçanã 20,72% Vila Romana 20,58% Higienópolis 20,51% Campo Belo 20,26% Média 20,19% Vila Leopoldina 19,95% Sapopemba 19,76% República 19,63% Bom Retiro 19,54% Liberdade 19,45% São Lucas 18,68% Perdizes 18,60% Itaim Bibi 18,58% Alto da Lapa 18,51% Sumaré 18,48% Vila Medeiros 18,25% Moema Índios 18,19% Sacomã 18,09% Moema Pássaros 18,05% Santa Cecília 17,60% Jardim São Paulo 17,01% Brooklin 16,87% Vila Prudente 16,06% Água Rasa 15,88% Alto de Pinheiros 15,05% Cambuci 14,91% Bosque da Saúde 14,77% Lapa 14,36% Vila Olímpia 13,87% Saúde 13,20% Chácara Klabin 13,00% Jabaquara 12,62% Ipiranga 12,51% Cangaíba 11,44% Paraíso 10,21% Jardim Europa 8,23% Limão 7,60% Santo Amaro 5,16%

Preço dos Imóveis

O levantamento também apontou o preço do metro quadrado por bairro. Entre os bairros analisados, a média do preço do metro quadrado é de R$ 8.014. O maior preço registrado é no bairro do Jardim Europa, com metro quadrado de R$ 16.960,65. Já o menor é em Sapopemba, com metro quadrado no valor de R$ 3.845,86.

O levantamento apontou ainda que 17 bairros estão em uma tendência de baixa ao analisar o preço do metro quadrado. Apenas 9 bairros apresentaram tendência de alta e 31 estabilidade.

"Temos verificado diminuição do preço transacionado desde abril na cidade, o que não tem sido acompanhado pelos valores dos anúncios. Ou seja, os vendedores possuem uma expectativa que dificilmente será atendida. Esse movimento é um dificultador para que negócios sejam fechados mais rapidamente, pois compradores e vendedores tendem a demorar mais para encontrarem um equilíbrio", explicou Fábio Takahashi, gerente de comunicação de dados da Loft.