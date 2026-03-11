Mercado Imobiliário

Primeira casa de bairro 3D fica pronta e está à venda na Califórnia

Residência de 93 m² ficou pronta em 24 dias e foi construída com um tipo de estrutura de concreto que foi impressa para a obra

Casa foi construída em 24 dias e está a venda (Reprodução/4DIFY)

Gabriela Pessanha

Publicado em 11 de março de 2026 às 11h07.

Em Yuba, na Califórnia, a primeira casa construída a partir de uma estrutura impressa em 3D está à venda. A residência faz parte de um projeto de um bairro 3D que deverá ter outros imóveis erguidos da mesma forma. 

A casa tem 93 m²  e ficou pronta em 24 dias. 

O tempo de impressão das casas deve reduzir em até 75% conforme o processo de automação for ajustado e a expectativa da equipe responsável é que as próximas fiquem prontas em 10 dias de construção.

Seguindo esta previsão, o conjunto deverá ser concluído até julho deste ano.

Como as casas são impressas em 3D?

A tecnologia utilizada pela empresa 4Dify, responsável pela criação das casas, imprime um tipo de "concreto" que é usado para erguer a estrutura. 

Segundo o fundador da empresa, Nan Lin, outras cinco casas deverão ser criadas  no complexo utilizando a mesma técnica.

Além da rapidez, o processo exige menos mão de obra e gera economia na compra de materiais de construção.

Infraestrutura dos imóveis

Outra vantagem do novo modelo habitacional é a segurança dos imóveis. 

O objetivo foi criar paredes reforçadas e testes balísticos comprovaram a resistência das paredes. 

Lin explica que eles utilizaram pistolas de 9 mm, armas com calibre .45, rifles 5.56 e metralhadoras para garantir que as paredes fossem realmente à prova de balas.

As casas também são resistentes ao fogo, mofo e a pragas, o que reduz os gastos com manutenção e seguro.

Construção possui estrutura a prova de balas e expectativa é que as próximas casas sejam impressas em 10 dias (Casa foi construída em 24 dias e está a venda (Reprodução/4DIFY)

Casas erguidas com tecnologia de impressão 3D são mais baratas?

A primeira casa a ficar pronta foi anunciada pelo valor de US$ 280 mil, que equivale a cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual. O preço de venda é US$ 50 mil abaixo da média na região. 

A defasagem representa uma economia de R$ 262 mil para o comprador. 

Um porta-voz da 4Dify afirma que o objetivo da empresa é acelerar as mudanças no setor

Nossa missão é simples: construir melhor, de forma mais inteligente, mais forte e mais sustentável.

As impressoras utilizadas no projeto estão avaliadas em US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões).

