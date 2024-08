Preços de imóveis residenciais têm maior alta em 10 anos, diz FipeZAP

Os preços de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiram 0,76% em julho com base no Índice FipeZAP. Foi a maior variação mensal do índice desde janeiro de 2024, quando houve uma aceleração de 0,77%. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 6,53%.

A aceleração do Índice FipeZAP vem mais forte desde janeiro, em um ano que vem rendendo bons frutos para o mercado imobiliário. “Mesmo depois do fim do ciclo de cortes da Selic, a concessão de crédito imobiliário ainda cresce em termos reais com uma taxa média de financiamento praticamente constante no primeiro semestre do ano”, explicou Paula Reis, economista do DataZAP.

Para os próximos meses, no entanto, as condições são mais incertas. A possibilidade de uma nova alta de juros está na mesa do Comitê de Política Monetária (Copom). Em ata divulgada nesta terça-feira, 8, o Copom afirmou que não vai hesitar em aumentar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta.

Além disso, o governo anunciou ontem que vai limitar a 50% a cota de financiamento de imóveis usados na faixa 3 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), nas regiões Sul e Sudeste. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a quota cairá para 70%.

Onde os preços de venda mais subiram?

O levantamento mostrou alta nos preços em 52 das 56 cidades monitoradas, incluindo 20 das 22 capitais que integram o cálculo. Entre as capitais, o destaque ficou com a cidade de Salvador (BA), onde o índice subiu 2,44%.

A edição deste mês foi a primeira a acompanhar os preços de venda de imóveis residenciais em seis novas capitais: Aracaju (SE), Belém (PA), Cuiabá (MT), Natal (RN), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Veja lista das variações entre as capitais:

Salvador/BA (+2,44%);

São Luís/MA (+1,76%);

Curitiba/PR (+1,43%);

João Pessoa/PB (+1,32%);

Aracaju/SE (+1,18%);

Goiânia/GO (+1,17%);

Fortaleza/CE (+1,15%);

Natal/RN (+1,06%);

Belo Horizonte/MG (+1,03%);

Teresina/PI (+1,03%);

Brasília/DF (+0,80%);

Porto Alegre/RS (+0,79%);

Florianópolis/SC (+0,75%);

Cuiabá/MT (+0,74%);

Belém/PA (+0,67%);

São Paulo/SP (+0,60%);

Recife/PE (+0,36%);

Rio de Janeiro/RJ (+0,30%);

Manaus/AM (+0,27%);

Vitória/ES (+0,05%)

Campo Grande/MS (-0,63%)

Maceió/AL (-0,05%).

1 /10 Leblon, no Rio de Janeiro (Leblon, no Rio de Janeiro, tem preço do condomínio em R$ 16,20/m²)

2 /10 Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo (Vila Olímpia, São Paulo, tem condomínio de R$ 15,84/m²)

3 /10 Vista aérea de São Paulo: Jardim América tem condomínio a R$ 15,71/m² ()

4 /10 Praia de Ipanema (Ipanema, no Rio de Janeiro, tem condomínio a R$ 15,56/m²)

5 /10 Prédio da Baleia, Faria Lima (Itaim Bibi, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,38/m²)

6 /10 Bairro de Moema, em São Paulo (Moema Pássaros, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,24/m)

7 /10 Parque Trianon no Jardim Paulista, em São Paulo (Jardim Paulista, em São Paulo, tem condomínios a R$ 15,09/m²)

8 /10 (Vista aérea de São Paulo: Jardim Paulistano tem condomínios a R$ 15,03/m²)

9 /10 Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem condomínios a R$ 15,02/m²)

10/10 Vista aérea de São Paulo (Vista aérea de São Paulo: Moema Índios tem condomínios a R$ 14,88/m²)

Metodologia do Índice FipeZAP

O Índice FipeZAP é um índice de preço que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais – foi o primeiro indicador nacional lançado para este acompanhamento.

O índice é calculado pela Fipe com base em informações de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais ZAP (VivaReal e Zap Imóveis).

No caso dos índices do segmento residencial, o cálculo envolve amostras de anúncios de apartamentos prontos em 56 cidades selecionadas. Já no caso dos índices do segmento comercial, os anúncios utilizados se referem a salas e conjuntos comerciais de até 200 m², sediados em 10 cidades selecionadas.