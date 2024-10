Preços de aluguel desaceleram e ficam atrás das vendas pela primeira vez em três anos, diz FipeZAP

Os preços para alugar um imóvel no Brasil vem enfrentando uma desaceleração desde abril de 2023. Em setembro, uma novidade: a variação do índice de locação ficou abaixo das vendas pela primeira vez desde agosto de 2021.

Os preços subiram 0,65% para aluguéis e 0,71% no caso das vendas.

As informações são do Índice FipeZAP de setembro. O indicador acompanha mensalmente a variação dos preços de locação de imóveis residenciais em 36 cidades selecionadas (veja metodologia abaixo).

A desaceleração do ritmo de reajuste de aluguéis era esperada, segundo Paula Reis, economista do DataZAP. “O preço do metro quadrado de locação se recuperou rapidamente no pós-pandemia e, com o controle da inflação, o espaço para repasses ficou menor.”

Nas vendas, o movimento é o inverso. Desde janeiro deste ano, o FipeZAP nota uma leve aceleração nos preços. A explicação, na visão de Reis, vêm do desempenho positivo da economia brasileira.

“Mesmo depois do fim do ciclo de cortes da Selic, a concessão de crédito imobiliário ainda cresce em termos reais com uma taxa média de financiamento praticamente constante no primeiro semestre do ano. Contribuem para esse cenário as políticas de financiamento habitacional, como o MCMV, além de mercado de trabalho com baixa taxa de desocupação e massa de renda real crescente.”

Apesar da desaceleração, o Índice FipeZAP de locação ficou acima dos principais índices de inflação do País, o IPCA (+0,44%) e o IGP-M (+0,62%).

Onde os preços mais subiram?

Já entre as 36 cidades acompanhadas, 29 apresentaram valorização do aluguel, incluindo 17 das 22 capitais que compõem a lista. A maior alta do período segue com Salvador, capital da Bahia. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vem também em destaque no ranking.

Veja o ranking das capitais:

Salvador/BA (+3,67%);

Porto Alegre/RS (+2,62%);

Belém/PA (+1,73%);

Fortaleza/CE (+1,49%);

Teresina/PI (+1,41%);

Cuiabá/MT (+1,36%);

Belo Horizonte/BH (+1,14%);

Natal/RN (+1,12%);

Manaus/AM (+1,02%);

Curitiba/PR (+0,94%);

Vitória/ES (+0,87%);

Recife/PE (+0,75%);

Campo Grande/MS (+0,62%);

São Paulo/SP (+0,38%);

Goiânia/GO (+0,25%);

João Pessoa/PB (+0,12%);

Florianópolis/SC (+0,03%)

Aracaju/SE (-2,62%);

Maceió/AL (-0,11%);

Rio de Janeiro/RJ (-0,22%);

São Luís/MA (-0,23%);

Brasília/DF (-0,27%).

1 /10 Leblon, no Rio de Janeiro (Leblon, no Rio de Janeiro, tem preço do condomínio em R$ 16,20/m²)

2 /10 Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo (Vila Olímpia, São Paulo, tem condomínio de R$ 15,84/m²)

3 /10 Vista aérea de São Paulo: Jardim América tem condomínio a R$ 15,71/m² ()

4 /10 Praia de Ipanema (Ipanema, no Rio de Janeiro, tem condomínio a R$ 15,56/m²)

5 /10 Prédio da Baleia, Faria Lima (Itaim Bibi, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,38/m²)

6 /10 Bairro de Moema, em São Paulo (Moema Pássaros, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,24/m)

7 /10 Parque Trianon no Jardim Paulista, em São Paulo (Jardim Paulista, em São Paulo, tem condomínios a R$ 15,09/m²)

8 /10 (Vista aérea de São Paulo: Jardim Paulistano tem condomínios a R$ 15,03/m²)

9 /10 Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem condomínios a R$ 15,02/m²)

10/10 Vista aérea de São Paulo (Vista aérea de São Paulo: Moema Índios tem condomínios a R$ 14,88/m²)

Metodologia do Índice FipeZAP

O Índice FipeZAP de Locação Residencial avalia os preços de locação residencial em 36 cidades brasileiras. Os preços considerados se referem a anúncios para novos aluguéis.

O índice não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis vigentes, cujos valores são reajustados periodicamente de acordo com o especificado em contrato. Segundo o FipeZAP, isso permite que o índice capte de forma mais dinâmica a evolução da oferta e da demanda por moradia ao longo do tempo.