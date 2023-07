Preço dos imóveis residenciais subiu 2,5% no semestre; veja metro quadrado por capital

O preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou o semestre em alta de 2,5%, segundo dados do Índice FipeZap, superando a variação registrada pelo IGP-M/FGV no mesmo período (-4,46%), mas não a inflação ao consumidor, dada pelo comportamento observado até maio e a prévia de junho do IPCA/IBGE* (+2,99%). Somente no mês de junho, o preço dos imóveis subiu 0,51%, acelerando em relação ao mês anterior (+0,46%).

O preço subiu em 14 das 16 capitais monitoradas: Maceió (+8,53%); Goiânia (+7,06%); Campo Grande (+6,77%); Florianópolis (+6,30%); João Pessoa (+5,16%); Salvador (+4,54%); Belo Horizonte (+4,36%); Fortaleza (+3,58%); Recife (+3,55%); Manaus (+3,27%); Curitiba (+2,80%); São Paulo (+2,44%); Rio de Janeiro (+0,81%); e Porto Alegre (+0,31%). Em Vitória e Brasília (DF), por outro lado, os preços de venda dos imóveis do segmento residencial encerraram o período com quedas de 2,10% e 0,23%, respectivamente.

Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZAP+ registrou um avanço nominal de 5,72% nos últimos 12 meses encerrados em junho. Em comparação ao comportamento dos preços da economia, a variação acumulada pelo Índice FipeZAP+ nesse recorte superou a inflação medida pelo IPCA/IBGE (3,29%)* e pelo IGP-M/FGV (-6,86%).

Preço médio

O levantamento apontou ainda que, com base na amostra de anúncios de imóveis residenciais disponibilizados para venda em junho, o preço médio calculado para as cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP+ foi de R$ 8.515/m². Imóveis com um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda mais relativamente elevado (R$ 10.031), contrastando com o menor valor entre unidades com dois dormitórios (R$ 7.670).

Entre as 16 capitais monitoradas, Vitória apresentou o valor médio por metro quadrado mais elevado na amostra mensal (R$ 10.458/m²), sendo seguida por São Paulo (R$ 10.446/m²), Florianópolis (R$ 10.211/m²), Rio de Janeiro (R$ 9.929/m²), Curitiba (R$ 8.785/m²) e Brasília (R$ 8.767/m²). Comparativamente, entre as capitais com menor preço médio de venda na amostra, é possível destacar: Campo Grande (R$ 5.579/m²), João Pessoa (R$ 5.681/m²), Salvador (R$ 5.786/m²), Manaus (R$ 6.038/m²) e Porto Alegre (R$ 6.559/m²).