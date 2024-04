Dúvida do leitor: posso vender produtos e serviços no grupo do condomínio?

Resposta de Moira Toledo, advogado e diretora de risco e governança da Lello Imóveis: depende do combinado pelos condôminos para uso de seu grupo no WhatsApp (ou outro aplicativo). Tal prática não é vedada em regra e representa até comodidade, incentivando não só o consumo local, como o micro empreendedorismo e servindo de produção ou complementação de renda para muitos.

Como organizar o que pode ou não no grupo de WhatsApp

A existência do grupo de WhatsApp do condomínio é muito comum, ou melhor, praticamente certa. Tanto que, ainda que algumas administradoras de condomínios disponibilizem outros aplicativos de comunicação e canais oficiais, o grupo de WhatsApp existe ainda que em paralelo e para assuntos informais e de mais urgência.

Por essa razão, cada vez mais esses grupos assumem relevância, e é imperioso fazer combinados e adotar boas práticas para se evitar abusos, bagunça e responsabilidades.

Assim, como se recomenda evitar assuntos polêmicos de antagonismo, religiosos, políticos e que possam expor a intimidade de qualquer pessoa, ajustar os temas que serão abordados no grupo é salutar para a própria comunidade.

Entre os assuntos que vale a pena o combinado, está a possibilidade de vender ou não produtos ou serviços e se permitido como essa exposição deva ser feita.

O importante é combinar e limitar exageros, assim as regras de fornecedores permitidos, volume e periodicidade de anúncios, modo de negociação, são importantes, assim como também estabelecer que os pagamentos serão ajustados entre as partes e que o condomínio não tem nenhuma responsabilidade quanto a isso ou à qualidade do produto e ou serviço.

Existem benefícios em adotar a prática no meu condomínio?

Há condomínios que, além das vendas em grupos, fazem até mesmo bazares/feiras físicos em áreas comuns esporadicamente. Tais iniciativas servem até mesmo para gerar relações de confiança e fomentar o sentimento de pertencimento do indivíduo à comunidade. E isso é um super desafio para o condomínio que quando superado, traz maior qualidade de vida aos moradores.

Há até mesmo aplicativos criados para incentivar essa prática e buscar a tal consequência, um exemplo é o http://www.tesourosdobairro.com.br que tem também página no instagram de mesmo nome.

