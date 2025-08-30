Por que Santos se consolidou como a cidade com melhor retorno de aluguel no país; veja ranking

Escolher o local ideal para investir em imóveis é fundamental para quem busca um bom retorno. Segundo a pesquisa Raio-X do Investidor, da Anbima, cerca de 74% da população vê o segmento de imóveis como uma boa alternativa de investimento.

Para quem quer comprar imóveis para aluguel, não tem cidade melhor que Santos, no litoral de São Paulo: há anos, o município figura nas primeiras posições do ranking Índice FipeZAP de Locação Residencial – na maior parte dos meses, no topo da lista.

O último indicador, referente a julho, mostra uma rentabilidade de aluguel residencial de 8,73%, bem acima da média nacional, de 5,93%.

A rentabilidade do aluguel é calculada a partir da razão entre o preço de locação e o preço de venda, ambos por metro quadrado e na mesma periodicidade, mensal ou anual.

Em Santos, o crescimento do preço de locação tem sido superior ao de venda desde 2017, de acordo com a economista do Grupo OLX, Paula Reis.

“Podemos atribuir o relativo aquecimento do mercado de locação à centralidade de Santos no litoral paulista por ser um polo universitário, que atrai um público mais propenso ao aluguel, e por seu dinamismo econômico", avalia a economista. "Junta-se a isso o fato de que os bairros mais populosos são altamente verticalizados há anos, limitando o crescimento da oferta de imóveis novos”.

Ranking de rentabilidade do aluguel por cidade

Em segundo lugar do Índice FipeZAP de Locação Residencial de julho está Recife, em Pernambuco, com 8,36% e, em terceiro, Belém, no Pará, com 8,35%. Na outra ponta, na penúltima posição, está Curitiba, capital do Paraná, e por último Vitória, no Espírito Santo, com 4,54% e 4,07%, respectivamente.

A capital paulista registrou rentabilidade de 6,31%, enquanto o Rio de Janeiro, de 5,83%. Confira o ranking completo das 36 cidades mais rentáveis para alugar o imóvel com taxas anualizadas.

Posição Cidade Rentabilidade (%) 1 Santos (SP) 8,73% 2 Recife (PE) 8,36% 3 Belém (PA) 8,35% 4 Manaus (AM) 8,24% 5 Cuiabá (MT) 8,11% 6 Praia Grande (SP) 8,01% 7 Campinas (SP) 7,73% 8 São Luís (MA) 7,72% 9 Natal (RN) 7,59% 10 Ribeirão Preto (SP) 7,45% 11 Barueri (SP) 7,29% 12 Campo Grande (MS) 7,16% 13 Salvador (BA) 6,94% 14 Guarulhos (SP) 6,80% 15 Porto Alegre (RS) 6,70% 16 Maceió (AL) 6,64% 17 João Pessoa (PB) 6,64% 18 São José do Rio Preto (SP) 6,55% 19 Goiânia (GO) 6,33% 20 São Paulo (SP) 6,31% 21 São Bernardo do Campo (SP) 6,24% 22 Santo André (SP) 6,16% 23 Brasília (DF) 6,12% 24 São José dos Campos (SP) 6,10% 25 São José (SC) 6,03% 26 Rio de Janeiro (RJ) 5,83% 27 Teresina (PI) 5,75% 28 Aracaju (SE) 5,74% 29 Pelotas (RS) 5,67% 30 Florianópolis (SC) 5,65% 31 Joinville (SC) 5,33% 32 Niterói (RJ) 5,15% 33 Belo Horizonte(BH) 5,12% 34 Fortaleza (CE) 4,64% 35 Curitiba (PR) 4,54% 36 Vitória (ES) 4,07%

Preço do aluguel em São Paulo por bairros

Em julho, o bairro mais caro de São Paulo para aluguel foi Pinheiros, com o metro quadrado custando R$93,3. Já o bairro mais barato foi Santana, com preço de R$44,6 por metro quadrado.

Fonte: Índice FipeZAP

Preço do aluguel no Rio de Janeiro por bairros

No Rio de Janeiro, o Leblon lidera com o metro quadrado mais caro, a R$113,9. Em contraste, a Tijuca tem o aluguel mais em conta, com R$34,3 por metro quadrado.