Por que Santos se consolidou como a cidade com melhor retorno de aluguel no país; veja ranking

Curitiba e Vitória foram os municípios com menores rentabilidades em julho com 4,54% e 4,07%, respectivamente, segundo Índice DataZap

Santos, SP: Crescimento do preço de locação tem sido superior ao preço de venda desde 2017 (Rebeca Mello/Getty Images)

Juliana Alves
Repórter de mercados

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07h33.

Escolher o local ideal para investir em imóveis é fundamental para quem busca um bom retorno. Segundo a pesquisa Raio-X do Investidor, da Anbima, cerca de 74% da população vê o segmento de imóveis como uma boa alternativa de investimento.

Para quem quer comprar imóveis para aluguel, não tem cidade melhor que Santos, no litoral de São Paulo: há anos, o município figura nas primeiras posições do ranking Índice FipeZAP de Locação Residencial – na maior parte dos meses, no topo da lista.

O último indicador, referente a julho, mostra uma rentabilidade de aluguel residencial de 8,73%, bem acima da média nacional, de 5,93%.

A rentabilidade do aluguel é calculada a partir da razão entre o preço de locação e o preço de venda, ambos por metro quadrado e na mesma periodicidade, mensal ou anual.

Em Santos, o crescimento do preço de locação tem sido superior ao de venda desde 2017, de acordo com a economista do Grupo OLX, Paula Reis.

“Podemos atribuir o relativo aquecimento do mercado de locação à centralidade de Santos no litoral paulista por ser um polo universitário, que atrai um público mais propenso ao aluguel, e por seu dinamismo econômico", avalia a economista. "Junta-se a isso o fato de que os bairros mais populosos são altamente verticalizados há anos, limitando o crescimento da oferta de imóveis novos”.

Ranking de rentabilidade do aluguel por cidade

Em segundo lugar do Índice FipeZAP de Locação Residencial de julho está Recife, em Pernambuco, com 8,36% e, em terceiro, Belém, no Pará, com 8,35%. Na outra ponta, na penúltima posição, está Curitiba, capital do Paraná, e por último Vitória, no Espírito Santo, com 4,54% e 4,07%, respectivamente.

A capital paulista registrou rentabilidade de 6,31%, enquanto o Rio de Janeiro, de 5,83%. Confira o ranking completo das 36 cidades mais rentáveis para alugar o imóvel com taxas anualizadas.

PosiçãoCidadeRentabilidade (%)
1Santos (SP)8,73%
2Recife (PE)8,36%
3Belém (PA)8,35%
4Manaus (AM)8,24%
5Cuiabá (MT)8,11%
6Praia Grande (SP)8,01%
7Campinas (SP)7,73%
8São Luís (MA)7,72%
9Natal (RN)7,59%
10Ribeirão Preto (SP)7,45%
11Barueri (SP)7,29%
12Campo Grande (MS)7,16%
13Salvador (BA)6,94%
14Guarulhos (SP)6,80%
15Porto Alegre (RS)6,70%
16Maceió (AL)6,64%
17João Pessoa (PB)6,64%
18São José do Rio Preto (SP)6,55%
19Goiânia (GO)6,33%
20São Paulo (SP)6,31%
21São Bernardo do Campo (SP)6,24%
22Santo André (SP)6,16%
23Brasília (DF)6,12%
24São José dos Campos (SP)6,10%
25São José (SC)6,03%
26Rio de Janeiro (RJ)5,83%
27Teresina (PI)5,75%
28Aracaju (SE)5,74%
29Pelotas (RS)5,67%
30Florianópolis (SC)5,65%
31Joinville (SC)5,33%
32Niterói (RJ)5,15%
33Belo Horizonte(BH)5,12%
34Fortaleza (CE)4,64%
35Curitiba (PR)4,54%
36Vitória (ES)4,07%

Preço do aluguel em São Paulo por bairros

Em julho, o bairro mais caro de São Paulo para aluguel foi Pinheiros, com o metro quadrado custando R$93,3. Já o bairro mais barato foi Santana, com preço de R$44,6 por metro quadrado.

Fonte: Índice FipeZAP

Preço do aluguel no Rio de Janeiro por bairros

No Rio de Janeiro, o Leblon lidera com o metro quadrado mais caro, a R$113,9. Em contraste, a Tijuca tem o aluguel mais em conta, com R$34,3 por metro quadrado.

Fonte: Índice FipeZAP

