Por que Santos se consolidou como a cidade com melhor retorno de aluguel no país; veja ranking

Santos, SP: Crescimento do preço de locação tem sido superior ao preço de venda desde 2017 (Rebeca Mello/Getty Images)
Repórter de mercados
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07h33.
Escolher o local ideal para investir em imóveis é fundamental para quem busca um bom retorno. Segundo a pesquisa Raio-X do Investidor, da Anbima, cerca de 74% da população vê o segmento de imóveis como uma boa alternativa de investimento.
Para quem quer comprar imóveis para aluguel, não tem cidade melhor que Santos, no litoral de São Paulo: há anos, o município figura nas primeiras posições do ranking Índice FipeZAP de Locação Residencial – na maior parte dos meses, no topo da lista.
O último indicador, referente a julho, mostra uma rentabilidade de aluguel residencial de 8,73%, bem acima da média nacional, de 5,93%.
A rentabilidade do aluguel é calculada a partir da razão entre o preço de locação e o preço de venda, ambos por metro quadrado e na mesma periodicidade, mensal ou anual.
Em Santos, o crescimento do preço de locação tem sido superior ao de venda desde 2017, de acordo com a economista do Grupo OLX, Paula Reis.
“Podemos atribuir o relativo aquecimento do mercado de locação à centralidade de Santos no litoral paulista por ser um polo universitário, que atrai um público mais propenso ao aluguel, e por seu dinamismo econômico", avalia a economista. "Junta-se a isso o fato de que os bairros mais populosos são altamente verticalizados há anos, limitando o crescimento da oferta de imóveis novos”.
Em segundo lugar do Índice FipeZAP de Locação Residencial de julho está Recife, em Pernambuco, com 8,36% e, em terceiro, Belém, no Pará, com 8,35%. Na outra ponta, na penúltima posição, está Curitiba, capital do Paraná, e por último Vitória, no Espírito Santo, com 4,54% e 4,07%, respectivamente.
A capital paulista registrou rentabilidade de 6,31%, enquanto o Rio de Janeiro, de 5,83%. Confira o ranking completo das 36 cidades mais rentáveis para alugar o imóvel com taxas anualizadas.
|Posição
|Cidade
|Rentabilidade (%)
|1
|Santos (SP)
|8,73%
|2
|Recife (PE)
|8,36%
|3
|Belém (PA)
|8,35%
|4
|Manaus (AM)
|8,24%
|5
|Cuiabá (MT)
|8,11%
|6
|Praia Grande (SP)
|8,01%
|7
|Campinas (SP)
|7,73%
|8
|São Luís (MA)
|7,72%
|9
|Natal (RN)
|7,59%
|10
|Ribeirão Preto (SP)
|7,45%
|11
|Barueri (SP)
|7,29%
|12
|Campo Grande (MS)
|7,16%
|13
|Salvador (BA)
|6,94%
|14
|Guarulhos (SP)
|6,80%
|15
|Porto Alegre (RS)
|6,70%
|16
|Maceió (AL)
|6,64%
|17
|João Pessoa (PB)
|6,64%
|18
|São José do Rio Preto (SP)
|6,55%
|19
|Goiânia (GO)
|6,33%
|20
|São Paulo (SP)
|6,31%
|21
|São Bernardo do Campo (SP)
|6,24%
|22
|Santo André (SP)
|6,16%
|23
|Brasília (DF)
|6,12%
|24
|São José dos Campos (SP)
|6,10%
|25
|São José (SC)
|6,03%
|26
|Rio de Janeiro (RJ)
|5,83%
|27
|Teresina (PI)
|5,75%
|28
|Aracaju (SE)
|5,74%
|29
|Pelotas (RS)
|5,67%
|30
|Florianópolis (SC)
|5,65%
|31
|Joinville (SC)
|5,33%
|32
|Niterói (RJ)
|5,15%
|33
|Belo Horizonte(BH)
|5,12%
|34
|Fortaleza (CE)
|4,64%
|35
|Curitiba (PR)
|4,54%
|36
|Vitória (ES)
|4,07%
Em julho, o bairro mais caro de São Paulo para aluguel foi Pinheiros, com o metro quadrado custando R$93,3. Já o bairro mais barato foi Santana, com preço de R$44,6 por metro quadrado.
No Rio de Janeiro, o Leblon lidera com o metro quadrado mais caro, a R$113,9. Em contraste, a Tijuca tem o aluguel mais em conta, com R$34,3 por metro quadrado.