Mercado Imobiliário

Por que alguns imóveis ficam meses encalhados e outros vendem rápido?

Ajustes simples na estratégia de venda e nas condições de pagamento podem aumentar as chances de fechar negócio mais rápido

Fotos, conservação e forma de divulgação também influenciam diretamente a velocidade de venda (Lars Sundstrom/ Stock.XCHNG)

Fotos, conservação e forma de divulgação também influenciam diretamente a velocidade de venda (Lars Sundstrom/ Stock.XCHNG)

Gabriela Pessanha

Publicado em 5 de abril de 2026 às 19h40.

No mercado imobiliário, dois imóveis semelhantes podem ter destinos completamente diferentes. A velocidade de venda depende de diversos fatores, que vão desde o preço pedido até a localização e a forma como o imóvel é apresentado ao mercado.

A liquidez imobiliária está diretamente ligada ao alinhamento entre preço, demanda e condições do imóvel.

Os principais fatores que influenciam a velocidade de venda de um imóvel

A venda de um imóvel envolve múltiplos elementos. Entre os fatores mais relevantes estão:

  • Preço em relação ao mercado;
  • Localização e infraestrutura da região;
  • Condições de conservação do imóvel;
  • Qualidade das fotos e da divulgação;
  • Momento do mercado imobiliário.

Quando esses fatores estão alinhados, as chances de venda rápida aumentam significativamente.

O papel do preço na liquidez do imóvel

O preço é frequentemente o fator mais decisivo para determinar o tempo de venda. Imóveis anunciados acima do valor de mercado tendem a permanecer mais tempo disponíveis.

Os proprietários que definem preços com base em avaliações de mercado costumam atrair mais interessados logo nos primeiros meses de anúncio. O período é considerado crucial para a negociação.

Como apresentação, fotos e conservação impactam a venda

A primeira impressão também influencia a decisão do comprador. Imóveis bem conservados e organizados costumam gerar maior interesse.

Além disso, fotos de qualidade e descrições claras nos anúncios ajudam a destacar o imóvel em plataformas digitais. Corretores apontam que anúncios bem apresentados aumentam o número de visitas e contatos.

Localização e momento do mercado fazem diferença

Características da região, como acesso a transporte, comércio e segurança, impactam diretamente a demanda.

Outro fator importante é o cenário econômico. Taxas de juros, disponibilidade de crédito imobiliário e nível de confiança dos consumidores podem acelerar ou desacelerar o ritmo de vendas.

O que proprietários podem fazer para vender mais rápido

Algumas estratégias podem aumentar as chances de venda:
  • Realizar avaliação profissional do imóvel;
  • Ajustar o preço ao mercado;
  • Investir em pequenas melhorias ou manutenção;
  • Produzir fotos e anúncios de qualidade;
  • Contar com a intermediação de profissionais do setor.

Especialistas recomendam revisar a estratégia de venda caso o imóvel permaneça muito tempo anunciado sem propostas.

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