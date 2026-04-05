Por que alguns imóveis ficam meses encalhados e outros vendem rápido?

Fotos, conservação e forma de divulgação também influenciam diretamente a velocidade de venda (Lars Sundstrom/ Stock.XCHNG)
Publicado em 5 de abril de 2026 às 19h40.
No mercado imobiliário, dois imóveis semelhantes podem ter destinos completamente diferentes. A velocidade de venda depende de diversos fatores, que vão desde o preço pedido até a localização e a forma como o imóvel é apresentado ao mercado.
A liquidez imobiliária está diretamente ligada ao alinhamento entre preço, demanda e condições do imóvel.
A venda de um imóvel envolve múltiplos elementos. Entre os fatores mais relevantes estão:
Quando esses fatores estão alinhados, as chances de venda rápida aumentam significativamente.
O preço é frequentemente o fator mais decisivo para determinar o tempo de venda. Imóveis anunciados acima do valor de mercado tendem a permanecer mais tempo disponíveis.
Os proprietários que definem preços com base em avaliações de mercado costumam atrair mais interessados logo nos primeiros meses de anúncio. O período é considerado crucial para a negociação.
A primeira impressão também influencia a decisão do comprador. Imóveis bem conservados e organizados costumam gerar maior interesse.
Além disso, fotos de qualidade e descrições claras nos anúncios ajudam a destacar o imóvel em plataformas digitais. Corretores apontam que anúncios bem apresentados aumentam o número de visitas e contatos.
Características da região, como acesso a transporte, comércio e segurança, impactam diretamente a demanda.
Outro fator importante é o cenário econômico. Taxas de juros, disponibilidade de crédito imobiliário e nível de confiança dos consumidores podem acelerar ou desacelerar o ritmo de vendas.
Especialistas recomendam revisar a estratégia de venda caso o imóvel permaneça muito tempo anunciado sem propostas.