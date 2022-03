Plataforma Resale vende imóveis a partir de R$ 14 mil

Durante o mês de março, a Resale, outlet de imóveis, disponibiliza 3.800 imóveis para venda direta. São casas, apartamentos e salas comerciais entre R$ 14.417,40 e R$ 24.851.098,98, em todas as regiões do Brasil, com destaque para os estados de Goiás, Paraíba e Piauí. Os ativos têm descontos de até 80% e as vendas serão realizadas 100% online.

Um dos imóveis em destaque é apartamento residencial no valor de R$ 53.075, com dois dormitórios, uma cozinha e área total privativa de 46,23 m² e deságio 54% localizado na cidade de Luziânia (GO).

Outro imóvel disponível é um apartamento residencial, localizado no Guarujá, em São Paulo, que tem quatro suítes, uma área total construída de 215.66 m², somando o valor de R$1.536.134 e deságio de 13%.

"A Resale oferece excelentes oportunidades de imóveis, com diferentes perfis, tanto para primeira e segunda moradia, quanto para quem quer comprar um imóvel para alugar e ganhar uma renda extra. Outra vantagem é que o consumidor tem a garantia de um processo de aquisição ágil, seguro e transparente”, afirma Igor Freire, CRO da Resale.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site da Resale e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).