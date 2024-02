Pirituba: conheça tudo sobre o bairro mais verde de São Paulo

Com uma extensa área verde, o bairro de Pirituba conta com mais de 6 milhões de metros quadrados de vegetação e possui uma localização privilegiada, próxima às principais rodovias da cidade.

Por conta das suas características demográficas, a região conta com vários parques e, uma de suas principais atrações é o Pico do Jaraguá.

Onde fica Pirituba?

O bairro de Pirituba São Paulo, fica localizado na região norte da cidade e se destaca por ser uma das áreas mais verdes do município.

Localizado próximo aos bairros Jaraguá, Jardim Santa Mônica e Vila Boacava o bairro conta com ampla infraestrutura.

Assim como outros bairros da cidade paulista, Pirituba vem do tupi-guarani e significa “vegetação de brejo”, o que faz muito sentido, uma vez que a região foi criada após divisão de uma grande fazenda.

Por conta da sua característica e origem, a região ainda apresenta duas aldeias indígenas, a Tekoa Ytu e a Tekoa Pyau

Quanto custa morar em Pirituba?

O custo de vida em Pirituba, quando comparado com outros bairros da cidade, é relativamente baixo, tanto que o valor médio de um aluguel na região é de R$ 2 mil.

Porém, como em todo bairro, existem alguns locais onde o aluguel é mais barato e também mais caro. Dessa maneira, é possível encontrar casas para alugar em Pirituba com valores que vão de R$ 839 a R$ 6 mil.

Para comprar um imóvel na região será necessário desembolsar, em média, R$ 750 mil.

Como é o transporte em Pirituba?

A localização do bairro Pirituba próximo a grandes rodovias como a Bandeirantes, Marginal Tietê e Anhanguera possibilitam uma boa mobilidade aos moradores da região.

Para quem precisa chegar até o centro da cidade de São Paulo, a estação pirituba em conjunto com as estações Piqueri e VIla Clarice facilitam o transporte e agilizam a locomoção.

Soma-se às estações do metrô o Terminal de Ônibus de Pirituba, que possibilita aos moradores se deslocarem do bairro até as outras partes da cidade, principalmente os bairros de Pinheiros e da Vila Mariana.

Como é a educação e saúde no bairro?

No que diz respeito à educação, o bairro conta com escolas particulares e públicas, tanto de ensino médio quanto de ensino fundamental.

As principais escolas particulares da região são Allegro Instituto de Educação Infantil e o Colégio Aldeia dos Pandavas.

Já para o caso das escolas públicas, as que se destacam são a Escola Municipal de Educação Infantil Afonso Sardinha, a EMEF Guiomar Cabral e a EMEF Monteiro Lobato.

Em relação a saúde, o bairro conta com uma ampla oferta de serviços. Na região existe o Hospital Municipal Doutor José Soares Hungria e mais 3 Assistências Médicas Ambulatoriais.

Somam-se a eles os Centros de Atenção Psicossocial e o Centro de Convivência e as Unidades Básicas de Saúde.

Lazer em Pirituba

Por conta da sua origem e em virtude de sua extensa área verde, que chega a cerca de 6 milhões de metros quadrados de vegetação, o bairro apresenta diversas opções de parques para lazer.

O principal parque do bairro é o Parque Estadual do Jaraguá, que conta com mais de 490 hectares de área verde.

Nele os moradores e visitantes têm acesso a quadras poliesportivas, trilhas e também ao ponto mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá.

O outro parque do bairro é o Parque Cidade de Toronto, que é um pouco menor do que o Parque Estadual do Jaraguá, porém é possível acessar outras possibilidades nele.

Dessa forma, o parque tem bicicletário, churrasqueiras, quiosques e até aparelhos para realizar ginástica.

Além dos parques, a região também conta com dois shoppings centers, o Shopping Center Pirituba, onde os moradores têm acesso a restaurantes, lojas e entretenimento, e o Tietê Plaza Shopping que tem o Cinemark em sua estrutura.

Como é a segurança em Pirituba?

Apesar de muitos acharem que o bairro é de classe média e baixa, por conta de algumas regiões mais carentes, o bairro possui muitas áreas bem estruturadas, com baixa densidade demográfica e casas de alto padrão.

Assim, Pirituba pode ser considerado um bairro tranquilo e seguro, que conta não só com um Batalhão da Polícia Militar, mas também tem um Conselho Comunitário de Segurança.

Esse Conselho, de acrônimo CONSEG, é uma forma da população levar as demandas do bairro relativas à segurança para os representantes públicos.

Qual a história de Pirituba?

A origem de Pirituba São Paulo, data do século XIX e está fortemente ligada às gigantescas fazendas de café que existem na região.

Entre as principais fazendas, destacam-se a Fazenda Barreto, Fazendo Brigadeiro Tobias e Fazenda Jaraguá.

Com o passar dos anos as fazendas foram compradas diversas vezes por outros grupos, até que em 1917 a Companhia Armour do Brasil comprou algumas fazendas e deu origem ao bairro.

Voltando um pouco na história, o que fez a região se desenvolver fortemente foi a inauguração da Estação Pirituba em meados dos anos 1885, o que ajudou na chegada das grandes indústrias e de novos namorados dos mais variados países.

E falando em fábricas, foram elas que trouxeram grande parte do desenvolvimento socioeconômico para a região, fazendo parte da vida de muitos moradores do bairro.