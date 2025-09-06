Os bairros com o condomínio mais caro do Brasil — o segundo fica em Minas Gerais

Belvedere: região de Belo Horizonte ficou em segundo no ranking dos bairros com maiores taxas de condomínio (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13h32.
Que tal desfrutar da tranquilidade e clima bucólico do bairro Jardim Europa, na zona sul de São Paulo? Mas, para isso, além do aluguel, é preciso arcar com um condomínio médio de R$ 3,6 mil.
O valor supera com folga o preço médio de condomínio no país, de R$ 1,1 mil.
Os dados são do novo levantamento da Loft, divulgado com exclusividade pela EXAME, que considera dados das 35 das maiores cidades do Brasil. O estudo analisou 76 mil anúncios ativos em plataformas digitais de venda e locação de imóveis residenciais.
O levantamento mostra o Jardim Europa ao lado de Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila Nova Conceição, também em São Paulo, no pódio das regiões com as taxas médias de condomínio mais elevadas.
O valor médio da taxa de condomínio em Belvedere, único bairro de fora de São Paulo e Rio de Janeiro que está entre os 10 mais caros da lista, é R$ 3,4 mil.
“Esses bairros concentram condomínios de altíssimo padrão, com serviços premium como segurança especializada, academias completas, quadras esportivas e piscinas climatizadas”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
No caso do Jardim Europa, muitos empreendimentos contam ainda com áreas verdes exclusivas e poucos apartamentos por andar — o que eleva o custo mensal por unidade.
“Já o Belvedere reúne grandes condomínios-clube e empreendimentos verticais de luxo, voltados para famílias com alto poder aquisitivo. A Vila Nova Conceição, por sua vez, se destaca pela localização nobre ao lado do Parque Ibirapuera, o que valoriza os imóveis e atrai empreendimentos com padrão elevado e serviços completos”, complementa o especialista.
A análise ainda incluiu o valor da taxa por metro quadrado, métrica que indica o peso do condomínio em imóveis menores.
Nesse recorte, os bairros com maior custo proporcional são Leblon (R$ 15,24/m²) e Ipanema (R$ 15,20/m²), no Rio de Janeiro, seguidos de Vila Olímpia (R$ 15,10/m²) e Jardim América (R$ 15,04/m²), em São Paulo.
“Em regiões centrais e litorâneas, é comum encontrar apartamentos mais compactos, mas com serviços de alto padrão no prédio. Isso eleva o condomínio por metro quadrado, mesmo em unidades menores”, diz Takahashi.
|Cidade
|Bairro
|Tx. condomínio/média, jul (em R$)
|Tíquete médio, jul (em R$)
|Tamanho médio, jul (em m²)
|São Paulo
|Jardim Europa
|3.576
|12.476.040
|332
|Belo Horizonte
|Belvedere
|3.418
|3.891.500
|313
|São Paulo
|V. Nova Conceição
|3.200
|6.494.643
|223
|São Paulo
|Alto de Pinheiros
|2.999
|5.259.649
|307
|São Paulo
|Higienópolis
|2.894
|2.576.953
|205
|São Paulo
|Jardim América
|2.890
|4.152.366
|192
|São Paulo
|Jardim Paulistano
|2.628
|7.390.820
|308
|São Paulo
|Morumbi
|2.400
|4.790.972
|367
|São Paulo
|Itaim Bibi
|2.300
|3.911.346
|156
|Rio de Janeiro
|Lagoa
|2.284
|3.027.370
|173
|São Paulo
|Jardim Paulista
|2.200
|2.543.040
|162
|São Paulo
|Paraíso
|2.200
|3.778.449
|189
|Rio de Janeiro
|Ipanema
|2.200
|3.999.388
|145
|Bertioga
|Ri. de São Lourenço
|2.164
|5.827.421
|231
|Nova Lima
|Serra do Curral Del Rey
|2.129
|3.779.662
|201
|Rio de Janeiro
|Leblon
|2.035
|3.671.372
|134
|São Paulo
|Perdizes
|1.897
|1.817.091
|147
|Rio de Janeiro
|Barra da Tijuca
|1.862
|2.439.507
|180
|São Paulo
|Campo Belo
|1.850
|2.373.868
|180
|Rio de Janeiro
|São Conrado
|1.800
|2.802.471
|222