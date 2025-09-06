Mercado Imobiliário

Os bairros com o condomínio mais caro do Brasil — o segundo fica em Minas Gerais

Belvedere, em Belo Horizonte, bate de frente com Jardim Europa, em São Paulo, quando o assunto é preço do condomínio

Belvedere: região de Belo Horizonte ficou em segundo no ranking dos bairros com maiores taxas de condomínio (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13h32.

Que tal desfrutar da tranquilidade e clima bucólico do bairro Jardim Europa, na zona sul de São Paulo? Mas, para isso, além do aluguel, é preciso arcar com um condomínio médio de R$ 3,6 mil.

O valor supera com folga o preço médio de condomínio no país, de R$ 1,1 mil.

Os dados são do novo levantamento da Loft, divulgado com exclusividade pela EXAME, que considera dados das 35 das maiores cidades do Brasil. O estudo analisou 76 mil anúncios ativos em plataformas digitais de venda e locação de imóveis residenciais.

O levantamento mostra o Jardim Europa ao lado de Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila Nova Conceição, também em São Paulo, no pódio das regiões com as taxas médias de condomínio mais elevadas.

O valor médio da taxa de condomínio em Belvedere, único bairro de fora de São Paulo e Rio de Janeiro que está entre os 10 mais caros da lista, é R$ 3,4 mil.

“Esses bairros concentram condomínios de altíssimo padrão, com serviços premium como segurança especializada, academias completas, quadras esportivas e piscinas climatizadas”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

No caso do Jardim Europa, muitos empreendimentos contam ainda com áreas verdes exclusivas e poucos apartamentos por andar — o que eleva o custo mensal por unidade.

“Já o Belvedere reúne grandes condomínios-clube e empreendimentos verticais de luxo, voltados para famílias com alto poder aquisitivo. A Vila Nova Conceição, por sua vez, se destaca pela localização nobre ao lado do Parque Ibirapuera, o que valoriza os imóveis e atrai empreendimentos com padrão elevado e serviços completos”, complementa o especialista.

A análise ainda incluiu o valor da taxa por metro quadrado, métrica que indica o peso do condomínio em imóveis menores.

Nesse recorte, os bairros com maior custo proporcional são Leblon (R$ 15,24/m²) e Ipanema (R$ 15,20/m²), no Rio de Janeiro, seguidos de Vila Olímpia (R$ 15,10/m²) e Jardim América (R$ 15,04/m²), em São Paulo.

“Em regiões centrais e litorâneas, é comum encontrar apartamentos mais compactos, mas com serviços de alto padrão no prédio. Isso eleva o condomínio por metro quadrado, mesmo em unidades menores”, diz Takahashi.

CidadeBairroTx. condomínio/média, jul (em R$)Tíquete médio, jul (em R$)Tamanho médio, jul (em m²)
São PauloJardim Europa3.57612.476.040332
Belo HorizonteBelvedere3.4183.891.500313
São PauloV. Nova Conceição3.2006.494.643223
São PauloAlto de Pinheiros2.9995.259.649307
São PauloHigienópolis2.8942.576.953205
São PauloJardim América2.8904.152.366192
São PauloJardim Paulistano2.6287.390.820308
São PauloMorumbi2.4004.790.972367
São PauloItaim Bibi2.3003.911.346156
Rio de JaneiroLagoa2.2843.027.370173
São PauloJardim Paulista2.2002.543.040162
São PauloParaíso2.2003.778.449189
Rio de JaneiroIpanema2.2003.999.388145
BertiogaRi. de São Lourenço2.1645.827.421231
Nova LimaSerra do Curral Del Rey2.1293.779.662201
Rio de JaneiroLeblon2.0353.671.372134
São PauloPerdizes1.8971.817.091147
Rio de JaneiroBarra da Tijuca1.8622.439.507180
São PauloCampo Belo1.8502.373.868180
Rio de JaneiroSão Conrado1.8002.802.471222
