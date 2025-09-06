Os bairros com o condomínio mais caro do Brasil — o segundo fica em Minas Gerais

Que tal desfrutar da tranquilidade e clima bucólico do bairro Jardim Europa, na zona sul de São Paulo? Mas, para isso, além do aluguel, é preciso arcar com um condomínio médio de R$ 3,6 mil.

O valor supera com folga o preço médio de condomínio no país, de R$ 1,1 mil.

Os dados são do novo levantamento da Loft, divulgado com exclusividade pela EXAME, que considera dados das 35 das maiores cidades do Brasil. O estudo analisou 76 mil anúncios ativos em plataformas digitais de venda e locação de imóveis residenciais.

O levantamento mostra o Jardim Europa ao lado de Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila Nova Conceição, também em São Paulo, no pódio das regiões com as taxas médias de condomínio mais elevadas.

O valor médio da taxa de condomínio em Belvedere, único bairro de fora de São Paulo e Rio de Janeiro que está entre os 10 mais caros da lista, é R$ 3,4 mil.

“Esses bairros concentram condomínios de altíssimo padrão, com serviços premium como segurança especializada, academias completas, quadras esportivas e piscinas climatizadas”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

No caso do Jardim Europa, muitos empreendimentos contam ainda com áreas verdes exclusivas e poucos apartamentos por andar — o que eleva o custo mensal por unidade.

“Já o Belvedere reúne grandes condomínios-clube e empreendimentos verticais de luxo, voltados para famílias com alto poder aquisitivo. A Vila Nova Conceição, por sua vez, se destaca pela localização nobre ao lado do Parque Ibirapuera, o que valoriza os imóveis e atrai empreendimentos com padrão elevado e serviços completos”, complementa o especialista.

A análise ainda incluiu o valor da taxa por metro quadrado, métrica que indica o peso do condomínio em imóveis menores.

Nesse recorte, os bairros com maior custo proporcional são Leblon (R$ 15,24/m²) e Ipanema (R$ 15,20/m²), no Rio de Janeiro, seguidos de Vila Olímpia (R$ 15,10/m²) e Jardim América (R$ 15,04/m²), em São Paulo.

“Em regiões centrais e litorâneas, é comum encontrar apartamentos mais compactos, mas com serviços de alto padrão no prédio. Isso eleva o condomínio por metro quadrado, mesmo em unidades menores”, diz Takahashi.