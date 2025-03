O que fazer se o síndico não estiver cumprindo suas funções? Entenda seus direitos!

O síndico é o responsável pela gestão do condomínio, sendo incumbido de diversas funções, desde a administração financeira até a manutenção das áreas comuns. De acordo com o Código Civil Brasileiro e a convenção do condomínio, ele deve agir em conformidade com as normas estabelecidas e sempre no melhor interesse dos condôminos.

Além disso, a lei exige que reuniões de condomínio aconteçam ao menos uma vez por ano, sendo o momento adequado para a prestação de contas e para discutir ações que impactam o bem-estar coletivo.

Porém, o que fazer quando o síndico não está cumprindo suas funções de forma adequada? Quando as falhas de administração começam a prejudicar o bom andamento do condomínio, é importante que os moradores saibam como proceder para resolver a situação, garantindo seus direitos e o bom funcionamento da coletividade. Veja algumas dicas que podem ajudar:

Como o síndico é escolhido?

O síndico é, geralmente, escolhido por meio de eleição em assembleia de condôminos, conforme definido pela convenção do condomínio. O processo ocorre em uma reunião regular, onde todos os moradores têm o direito de votar e escolher o candidato mais apto para o cargo.

Em condomínios menores, é possível que o próprio proprietário se ofereça para a função, enquanto em condomínios maiores, pode ser eleito um síndico profissional, especializado na administração de condomínios. O mandato, geralmente, é de um ano, podendo ser renovado, a não ser que haja uma destituição antes do período estipulado.

Quais são as obrigações do síndico?

O síndico tem diversas responsabilidades dentro do condomínio, que vão desde a administração financeira até a manutenção do bem-estar coletivo. Veja as principais:

Administração financeira : Responsável pela arrecadação das taxas condominiais e pela elaboração do orçamento anual. O síndico deve garantir a regularidade das contas e a boa gestão dos recursos financeiros.

Manutenção das áreas comuns : Deve assegurar que as áreas comuns (como jardins, elevadores, corredores, etc.) sejam mantidas e estejam em bom estado de conservação. Isso inclui a contratação de serviços de limpeza, segurança e conservação.

Convocar assembleias : É sua responsabilidade convocar as assembleias de condôminos, com a antecedência estipulada pela convenção do condomínio, para discutir questões importantes como aprovação de contas, obras e alterações nas regras.

Cumprir e fazer cumprir as normas internas do condomínio : O síndico deve garantir que todos os moradores sigam as regras estabelecidas pela convenção e o regulamento interno do condomínio. Isso inclui, por exemplo, a observância de horários para uso de áreas comuns ou o cumprimento de normas de convivência.

Elaborar e apresentar relatórios financeiros : O síndico deve fornecer aos moradores informações claras sobre a situação financeira do condomínio, com relatórios periódicos sobre o uso dos recursos e o balanço das contas.

Realizar a gestão de contratos : Deve ser responsável pela contratação e supervisão de prestadores de serviços, como limpeza, segurança, manutenção, entre outros, buscando sempre os melhores custos e serviços para o condomínio.

Zelar pela segurança : Além da manutenção das instalações, o síndico deve garantir que o condomínio possua sistemas de segurança adequados, como câmeras, portaria e alarmes, protegendo os moradores contra riscos.

Assegurar o cumprimento das decisões da assembleia : O síndico é o responsável por cumprir as decisões aprovadas nas assembleias de condôminos, implementando as deliberações da maneira mais eficiente possível.

Representar o condomínio legalmente: O síndico é o representante legal do condomínio, podendo tomar decisões administrativas e jurídicas em nome do coletivo, como assinar contratos, receber notificações e responder a processos.

O que fazer se ele não cumpre sua função?