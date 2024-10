O que faz um zelador de condomínio e qual o salário?

O zelador de condomínio é um profissional essencial para a manutenção e o bom funcionamento dos edifícios, garantindo a segurança e o bem-estar dos moradores. Suas atribuições envolvem diferentes aspectos do dia a dia do condomínio. A seguir, veja as principais funções do zelador e qual é o salário médio para esse cargo no Brasil.

Manutenção preventiva e corretiva

O zelador realiza pequenos reparos e acompanha serviços de manutenção nas áreas comuns do condomínio. Ele se certifica de que tudo esteja em bom estado de conservação, desde a iluminação até o funcionamento dos elevadores e sistemas de segurança.

Uma das funções do zelador é supervisionar e orientar o trabalho de outros funcionários do condomínio, como porteiros, faxineiros e jardineiros. Ele garante que as normas internas sejam cumpridas e que todos os serviços sejam realizados de maneira eficiente e segura.

O zelador também atua como um canal de comunicação entre os condôminos e o síndico. Ele recebe e encaminha reclamações, sugestões ou solicitações, ajudando a resolver problemas e a manter a harmonia entre os moradores.

Fiscalização de obras e reformas

O zelador é responsável por fiscalizar obras e reformas nas áreas comuns do condomínio, assegurando que sejam realizadas de acordo com as normas estabelecidas e sem comprometer a segurança e o bem-estar dos condôminos.

Qual o salário de um zelador de condomínio?

O salário de um zelador pode variar conforme a região, o tamanho do condomínio e a experiência do profissional. Em 2024, a remuneração média no Brasil para essa função é cerca de R$ 1.926 ao mês segundo o site InfoJobs, podendo ser maior em condomínios de grande porte ou em cidades com custo de vida mais elevado. Além do salário, o zelador pode receber benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte e planos de saúde, dependendo do contrato de trabalho.

O zelador desempenha um papel relevante para o funcionamento de um condomínio, garantindo a manutenção das áreas comuns, a segurança e o bem-estar dos moradores. Além de supervisionar as tarefas do dia a dia, ele é a principal ligação entre os condôminos e o síndico, contribuindo para a organização e a harmonia no ambiente condominial.