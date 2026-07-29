O 'banco das imobiliárias' antecipa até 24 meses de aluguel ao locador

João Victor Palhares, CEO da Cash Go: 'A gente percebeu que as imobiliárias têm acessos a produtos de investimentos muito limitados, e é um negócio que gera muito caixa' (Imagem gerada com IA)
Repórter de Mercados
Publicado em 29 de julho de 2026 às 14h32.
Última atualização em 29 de julho de 2026 às 14h53.
A Cash Go quer transformar o aluguel em uma nova forma de crédito para o mercado imobiliário. A fintech, que nasceu oferecendo antecipação de até 24 meses de aluguel para proprietários de imóveis, agora amplia sua estratégia para se tornar uma infraestrutura financeira completa para imobiliárias — movimento que levou o CEO João Victor Palhares a definir a empresa como o “banco das imobiliárias”.
A tese da companhia é criar um ecossistema financeiro específico para o setor, indo além da antecipação de recebíveis. A Cash Go já oferece crédito baseado em aluguéis para proprietários e antecipação de comissões para corretores, e agora passou a permitir que as próprias imobiliárias invistam no fundo que financia suas operações.
“Quando a gente fala isso de ser o banco dela, é literalmente poder ser o provedor de todo esse ecossistema. Hoje não tem nenhum banco pensado para a imobiliária. Todos os bancos têm a conta corrente de prateleira. A gente quer personalizar para ser específico da imobiliária”, afirma Palhares.
A empresa nasceu no fim de 2021 a partir de uma oportunidade identificada pelo executivo no mercado de crédito. A ideia surgiu quando um amigo buscava uma alternativa de consignado para a mãe, mas sem vínculo com salário.
“Ela recebe aluguel, não recebe salário, mas ela vive de aluguel e quer fazer um consignado no aluguel. Esse produto não existia, eu achei que fazia muito sentido ele existir e assim nasceu a Cash Go”, explica.
O principal produto da Cash Go permite que proprietários antecipem até 24 meses de aluguel. Na prática, o aluguel futuro funciona como lastro para a operação de crédito, permitindo que o dono do imóvel receba os recursos em até 24 horas — em alguns casos, segundo a empresa, em 10 a 15 minutos após a contratação.
A contratação ocorre por meio das imobiliárias parceiras, que oferecem a solução aos proprietários. Em contrapartida, o imóvel permanece sob administração exclusiva da imobiliária pelo período correspondente ao aluguel antecipado.
A estratégia também funciona como ferramenta de fidelização para as imobiliárias, já que cria um benefício adicional para proprietários que mantêm seus imóveis sob gestão da empresa. A companhia já possui mais de 1.000 imobiliárias parceiras em todo o país, uma base de cerca de 300 mil proprietários com acesso às soluções e mais de R$ 250 milhões já antecipados desde a criação.
Além dos proprietários, a fintech também atua com corretores. O objetivo é resolver um problema recorrente do mercado imobiliário: o intervalo entre a venda do imóvel e o recebimento da comissão.
“O corretor, que talvez seja a peça mais importante do mercado imobiliário, vende um imóvel e, na grande maioria dos casos, não recebe a comissão dele no dia seguinte. Isso é um problema gigantesco para o fluxo de caixa dele, porque ele trabalhou, fez a venda, as contas dele chegam todo mês, mas a receita dele vai vindo de maneira mais longa”, afirma Palhares.
Com a antecipação de comissão, o corretor pode receber o valor antes do prazo tradicional, reduzindo a pressão sobre o caixa e aumentando o vínculo com a imobiliária.
A nova etapa da estratégia é o Invest Go, produto que permite que imobiliárias parceiras invistam no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) utilizado pela Cash Go para financiar suas operações.
O fundo captou R$ 120 milhões em abril e conta com estrutura de gestão da Augme Capital e administração do Banco Daycoval. O produto oferece rentabilidade-alvo entre 110% e 140% do CDI, dependendo da classe da cota e do histórico de relacionamento da imobiliária com a Cash Go.
A ideia surgiu a partir de uma percepção sobre o perfil financeiro das próprias imobiliárias.
“A gente percebeu que as imobiliárias têm acessos a produtos de investimentos muito limitados, e é um negócio que gera muito caixa. Imobiliária bem operada é uma empresa de serviço que gera muito caixa”, afirma Palhares.
O acesso ao Invest Go não é aberto a toda a base. As imobiliárias precisam cumprir critérios de elegibilidade, como histórico mínimo de parceria e um volume de originação de crédito superior a R$ 500 mil. Atualmente, cerca de 30% da base de imobiliárias da Cash Go já está apta a utilizar o produto.
“A gente vai dando uma remuneração maior para a imobiliária que está fazendo uma boa entrega”, afirma o CEO.
A visão da Cash Go é ampliar gradualmente o portfólio para assumir outras funções financeiras dentro das imobiliárias, como contas correntes, gestão de boletos, pagamentos e conciliação financeira.
A empresa opera em um modelo B2B2C: os produtos são contratados pelas imobiliárias, que oferecem as soluções aos seus próprios clientes — proprietários e corretores. A estratégia, segundo Palhares, é ocupar uma posição de infraestrutura financeira do setor.
“Não é tão leviano quanto ‘eu quero ser o banco da imobiliária, mas eu tenho um produto de crédito’. A nossa cabeça é poder capturar tudo que circula de boleto, conta e etc. dentro do ecossistema. A gente tem a chance de ser um banco nichado, pensado para o mercado imobiliário”, diz.
Segundo a companhia, o mercado imobiliário brasileiro possui cerca de 70 mil imobiliárias e movimenta entre R$ 350 bilhões e R$ 370 bilhões em aluguéis por ano, um volume que representa uma oportunidade para criar produtos financeiros específicos para o setor.
A Cash Go afirma que pretende avançar nessa direção sem competir diretamente com as imobiliárias, mas utilizando essas empresas como ponto central do ecossistema. A tese é transformar o relacionamento tradicional entre imobiliária, proprietário e corretor em uma operação com mais serviços financeiros agregados.