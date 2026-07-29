O 'banco das imobiliárias' antecipa até 24 meses de aluguel ao locador

A Cash Go quer transformar o aluguel em uma nova forma de crédito para o mercado imobiliário. A fintech, que nasceu oferecendo antecipação de até 24 meses de aluguel para proprietários de imóveis, agora amplia sua estratégia para se tornar uma infraestrutura financeira completa para imobiliárias — movimento que levou o CEO João Victor Palhares a definir a empresa como o “banco das imobiliárias”.

A tese da companhia é criar um ecossistema financeiro específico para o setor, indo além da antecipação de recebíveis. A Cash Go já oferece crédito baseado em aluguéis para proprietários e antecipação de comissões para corretores, e agora passou a permitir que as próprias imobiliárias invistam no fundo que financia suas operações.

“Quando a gente fala isso de ser o banco dela, é literalmente poder ser o provedor de todo esse ecossistema. Hoje não tem nenhum banco pensado para a imobiliária. Todos os bancos têm a conta corrente de prateleira. A gente quer personalizar para ser específico da imobiliária”, afirma Palhares.

A empresa nasceu no fim de 2021 a partir de uma oportunidade identificada pelo executivo no mercado de crédito. A ideia surgiu quando um amigo buscava uma alternativa de consignado para a mãe, mas sem vínculo com salário.

“Ela recebe aluguel, não recebe salário, mas ela vive de aluguel e quer fazer um consignado no aluguel. Esse produto não existia, eu achei que fazia muito sentido ele existir e assim nasceu a Cash Go”, explica.

Como funciona a antecipação de aluguel

O principal produto da Cash Go permite que proprietários antecipem até 24 meses de aluguel. Na prática, o aluguel futuro funciona como lastro para a operação de crédito, permitindo que o dono do imóvel receba os recursos em até 24 horas — em alguns casos, segundo a empresa, em 10 a 15 minutos após a contratação.

A contratação ocorre por meio das imobiliárias parceiras, que oferecem a solução aos proprietários. Em contrapartida, o imóvel permanece sob administração exclusiva da imobiliária pelo período correspondente ao aluguel antecipado.

A estratégia também funciona como ferramenta de fidelização para as imobiliárias, já que cria um benefício adicional para proprietários que mantêm seus imóveis sob gestão da empresa. A companhia já possui mais de 1.000 imobiliárias parceiras em todo o país, uma base de cerca de 300 mil proprietários com acesso às soluções e mais de R$ 250 milhões já antecipados desde a criação.

Além dos proprietários, a fintech também atua com corretores. O objetivo é resolver um problema recorrente do mercado imobiliário: o intervalo entre a venda do imóvel e o recebimento da comissão.

“O corretor, que talvez seja a peça mais importante do mercado imobiliário, vende um imóvel e, na grande maioria dos casos, não recebe a comissão dele no dia seguinte. Isso é um problema gigantesco para o fluxo de caixa dele, porque ele trabalhou, fez a venda, as contas dele chegam todo mês, mas a receita dele vai vindo de maneira mais longa”, afirma Palhares.

Com a antecipação de comissão, o corretor pode receber o valor antes do prazo tradicional, reduzindo a pressão sobre o caixa e aumentando o vínculo com a imobiliária.

Invest Go permite que imobiliárias invistam no próprio ecossistema

A nova etapa da estratégia é o Invest Go, produto que permite que imobiliárias parceiras invistam no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) utilizado pela Cash Go para financiar suas operações.

O fundo captou R$ 120 milhões em abril e conta com estrutura de gestão da Augme Capital e administração do Banco Daycoval. O produto oferece rentabilidade-alvo entre 110% e 140% do CDI, dependendo da classe da cota e do histórico de relacionamento da imobiliária com a Cash Go.

A ideia surgiu a partir de uma percepção sobre o perfil financeiro das próprias imobiliárias.

“A gente percebeu que as imobiliárias têm acessos a produtos de investimentos muito limitados, e é um negócio que gera muito caixa. Imobiliária bem operada é uma empresa de serviço que gera muito caixa”, afirma Palhares.

O acesso ao Invest Go não é aberto a toda a base. As imobiliárias precisam cumprir critérios de elegibilidade, como histórico mínimo de parceria e um volume de originação de crédito superior a R$ 500 mil. Atualmente, cerca de 30% da base de imobiliárias da Cash Go já está apta a utilizar o produto.

“A gente vai dando uma remuneração maior para a imobiliária que está fazendo uma boa entrega”, afirma o CEO.

A próxima fronteira: contas, boletos e gestão financeira

A visão da Cash Go é ampliar gradualmente o portfólio para assumir outras funções financeiras dentro das imobiliárias, como contas correntes, gestão de boletos, pagamentos e conciliação financeira.

A empresa opera em um modelo B2B2C: os produtos são contratados pelas imobiliárias, que oferecem as soluções aos seus próprios clientes — proprietários e corretores. A estratégia, segundo Palhares, é ocupar uma posição de infraestrutura financeira do setor.

“Não é tão leviano quanto ‘eu quero ser o banco da imobiliária, mas eu tenho um produto de crédito’. A nossa cabeça é poder capturar tudo que circula de boleto, conta e etc. dentro do ecossistema. A gente tem a chance de ser um banco nichado, pensado para o mercado imobiliário”, diz.

Segundo a companhia, o mercado imobiliário brasileiro possui cerca de 70 mil imobiliárias e movimenta entre R$ 350 bilhões e R$ 370 bilhões em aluguéis por ano, um volume que representa uma oportunidade para criar produtos financeiros específicos para o setor.

A Cash Go afirma que pretende avançar nessa direção sem competir diretamente com as imobiliárias, mas utilizando essas empresas como ponto central do ecossistema. A tese é transformar o relacionamento tradicional entre imobiliária, proprietário e corretor em uma operação com mais serviços financeiros agregados.