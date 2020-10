Novas taxas da Caixa para financiamento de imóveis entram em vigor hoje

Começa a valer hoje a nova taxa de juros Caixa Econômica Federal para o financiamento de imóveis para pessoas físicas com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo SBPE. A partir de agora, a linha de crédito indexada pela Taxa Referencial terá taxa mínima de TR + 6,25%, e máxima de TR + 8%, uma queda de até 0,50 ponto percentual.

As taxas, válidas para novos financiamentos, já podem ser acessadas pelos clientes por meio do simulador habitacional da Caixa. A estimativa do banco é conceder mais de R$ 14 bilhões em crédito imobiliário SBPE até o fim deste ano.

Outras medidas

Responsável por 69% do crédito imobiliário do país, a Caixa anunciou no último dia 14, quando bateu a marca histórica de 500 bilhões de reais em financiamento para casa própria, um pacote de ações de estímulo ao setor. A expectativa do banco é impactar 830.000 famílias por meio de R$ 83 bilhões em recursos.

Entre as medidas estão a prorrogação da carência para início do pagamento das parcelas dos novos contratos imobiliários. Pelas novas regras, clientes que adquirirem imóveis novos poderão iniciar o pagamento do encargo mensal, composto de juros e amortização, seis meses após a contratação. Nesse período, será necessário arcar com seguros e taxa de administração do contrato.

A Caixa também anunciou que os clientes que tiverem dificuldades para retomar o pagamento integral das suas prestações poderão optar pelo pagamento parcial de 75% do valor, por até seis meses, ou entre 50% e 75%, por até três meses, de acordo com o seu perfil.

Estão previstos ainda feirões habitacionais online e a possibilidade de contratar o financiamento imobiliário de forma 100% digital pelo aplicativo Caixa Habitação. Ainda assim, o cliente precisará ir à agência para assinar o seu contrato. Entre janeiro e setembro deste ano, o app registrou 326.000 transações por dia.