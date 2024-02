Nova divisão, franquias e consultoria: o que a Lello fez para crescer 33% em locação comercial

A área de locação comercial da Lello passou por uma repaginação em 2023 que garantiu um incremento nas receitas. O grupo imobiliário não abre o valor total alcançado mas, a título de comparação, o segmento comercial avançou 33% enquanto a frente total de locação subiu 7% no acumulado de 2023.

A alta foi expressiva considerando que a área comercial ficou praticamente estagnada na pandemia e mostrou leve recuperação em 2022, com alta de 3%. O ponto de virada, segundo a própria Lello, foi a criação de uma nova divisão no ano passado, completamente voltada para locação de lajes corporativas, lojas, salões, casas comerciais e franquias.

“A Lello sempre atuou com imóveis comerciais, mas nunca teve um time especializado: tudo ia na mesma esteira. Entendemos que o comercial tinha uma oportunidade de especialização – não era um mercado bem assistido”, afirmou Raphael Sylvester, diretor de estratégia da Lello Imóveis.

Para 2024, a expectativa é avançar mais 23% na receita de locação comercial – setor que deve continuar aquecido. “Será um desafio ainda maior, porque já estamos próximos de um nível de maturidade”, explicou Sylvester.

Locação e consultoria

A divisão comercial atua em duas frentes. A primeira é a mais conhecida das imobiliárias: prospecção de novos imóveis para o estoque da Lello e locação do que já está disponível no portfólio.

Já a segunda abordagem, chamada de consultoria, é o grande diferencial na avaliação do diretor de estratégia. Nesse modelo, a captação do imóvel é feita sob demanda, considerando todas as especificações do cliente sobre tipo de imóvel, localização e preço. O atendimento e a burocracia ficam por conta da Lello, que pode oferecer um imóvel próprio ou de um parceiro.

“A capilaridade da Lello permite encontrar imóveis adequados à necessidade do cliente mesmo fora do nosso estoque. Não é preciso buscar 10 imobiliárias diferentes e fechar um contrato diferente com cada uma. Centralizamos tudo”, defendeu Sylvester.

O negócio é voltado especialmente para franquias e empresas em expansão, que precisam de diversos pontos com características específicas. Uma das principais clientes da Lello é a rede de mercado mexicana Oxxo, que – nas contas da imobiliária – abre entre 15 e 20 novas unidades por mês.

“Preenchemos uma lacuna que havia no mercado imobiliário, de prestar uma consultoria customizada, com eficácia e atendimento personalizado às empresas."

Atualmente, contratos de empresas em expansão ou acima de R$ 15 mil mensais já são enquadrados na divisão comercial. O segmento representa 25% do volume comercial da Lello e 36% da receita financeira do grupo.

O setor de alimentação representou 39% do uso dos imóveis nos contratos de locação comercial intermediados pela Lello em 2023, enquanto os segmentos de moda e de saúde e bem-estar responderam, cada um, por 17% dos novos negócios.

Na sequência entraram os serviços automotivos, com 9% dos novos contratos, enquanto os setores de educação e vendas de eletrônicos ficaram, cada um, com 4% do total.

Entre os imóveis comerciais alugados com intermediação da Lello em 2023, os prédios comerciais representaram 35% das novas locações, seguido pelas lojas, que responderam por 27%, e pelas casas comerciais, com 23% das novas locações no ano passado. Os salões comerciais somaram 8% dos novos contratos, mesmo percentual dos galpões.