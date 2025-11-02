Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Não fiz o inventário do imóvel. Posso perder minha casa para o inquilino?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

No regime de comunhão parcial de bens, ao final, 50% do imóvel será do companheiro sobrevivente e 50% do filho (Andersen Ross Photography Inc/Getty Images) (Andersen Ross Photography Inc/Getty Images)

No regime de comunhão parcial de bens, ao final, 50% do imóvel será do companheiro sobrevivente e 50% do filho (Andersen Ross Photography Inc/Getty Images) (Andersen Ross Photography Inc/Getty Images)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 08h00.

Meu irmão faleceu e deixou duas filhas e mais duas filhas da esposa que também já é falecida. Até agora não conseguiram fazer inventário por conta das documentações. A casa encontra-se alugada já jaz 3 anos e sempre tem sido renovado. A dúvida é: há algum risco de perder o imóvel para o inquilino já que o contrato foi redigido sem reconhecimento em cartório?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: Legalmente falando, um contrato de locação não precisa ter reconhecimento de firma. Aliás, até contratos verbais têm validade, em que pese a dificuldade de provar a existência da locação e os termos do negócio.

Se existe um contrato de locação por escrito, mesmo que sem maiores formalidades, isso já minimiza o risco de uma tentativa de usucapião, por exemplo, pois quem está na posse do imóvel não age como dono do bem.

Porém, com o falecimento do proprietário, a abertura de inventário é necessária para a regularização do imóvel e, quanto maior for o tempo decorrido, mais difícil e custosa pode ser a resolução do problema.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:aluguel-de-imoveisInquilinosImóveisMercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Ela administra 1 milhão de metros quadrados e quer dobrar 'império' até 2030

Maior ocupação em escritórios desde a pré-pandemia lota transporte público

Essa pastelaria de palmeirenses quase impediu a expansão do Zaffari em SP

Hapvida compra edifício da Petrobras para fazer hospital premium no Rio

Mais na Exame

ESG

COP30: 88% das NDCs entregues citam direitos de crianças e jovens

Negócios

As 25 famílias mais ricas dos EUA e os impérios de suas fortunas

Mercados

Jamaica vai receber US$ 150 milhões de 'bond de catástrofe' após furacão Melissa

Mundo

De Berlim a Belém: o legado de trinta cúpulas até a COP30