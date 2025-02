Na contra-mão dos arranha-céus, Balneário Camboriú vai ganhar prédio de três andares

Destoando da imensidão de prédios de Balneário Camboriú, um empreendimento de 12 apartamentos distribuídos em apenas três andares será lançado na praia de Esteleiro. O local fica a 20 minutos de carro do One Tower, o prédio mais alto do Brasil. Com apartamentos variando de 356 a 880 metros quadrados, o lançamento deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2025 pela Blue Heaven.

A depender deste lançamento, BC deve continuar sendo a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil. Afinal, o AQUOS tem preços que chegam a R$ 44 milhões. As informações foram divulgadas com exclusividade à EXAME.

Apesar de muito próxima à área densamente ocupada por prédios de Balneário Camboriú, a região onde o empreendimento será erguido tem regras ambientais mais rígidas, que limitam a ocupação dos terrenos a 40% da área total. Isso promove um crescimento ordenado e baixo adensamento populacional, que, futuramente, deve impulsionar a valorização imobiliária do bairro, que já registra um valor médio de R$ 50 mil por metro quadrado.

A aposta de Fabrício Belllini, que além de CEO da Blue Heaven é especialista em mercado imobiliário, é que este valor dobre nos próximos cinco anos, ultrapassando os preços da orla da Praia Central de Balneário Camboriú.

Como vai ser o AQUOS

Para criar superfícies que remetem às formações rochosas naturais, um concreto aparente moldado artesanalmente foi utilizado, em uma técnica ainda inédita no Brasil. Projetado em co-criação pelo arquiteto francês Greg Bousquet, da Architects Office, o empreendimento será construído em um terreno de 5 mil metros quadrados, de frente para o mar, e terá apenas três andares.

Cada um dos apartamentos vai ter uma piscina privativa com formato de lago. Nas coberturas, haverá uma segunda piscina com fundo e laterais de vidro, instalada no teto. Segundo Fabrício Bellini, CEO da Blue Heaven, o empreendimento pretende ser "uma extensão da própria paisagem do Estaleiro". "Aqui, luxo não significa ostentação, mas sim privacidade, exclusividade e uma imersão autêntica na natureza", afirma.

