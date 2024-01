MRV perde R$ 1,6 bi em valor de mercado e deixa vice-liderança para Cury

As ações da MRV (MRVE3) ficaram na lanterna do Ibovespa nesta quinta-feira, 11, causando uma perda de R$ 629 milhões em valor de mercado para a construtora. Com o saldo de hoje, as ações da MRV acumulam uma baixa de quase 28% na bolsa. Isso levou a perdas acumuladas de R$ 1,59 bilhão em valor de mercado neste ano, nos cálculos de Einar Rivero da Elos Ayta Consultoria.

A derrocada fez a MRV perder a vice-liderança entre as incorporadoras com maior valor de mercado na B3. No fechamento de hoje, a MRV encerrou avaliada em R$ 4,71 bilhões, ficando atrás da Cury (CURY3), que atingiu R$ 5,09 bilhões.

A maior empresa do setor é a Cyrela (CYRE3), com R$ 8,60 bilhões em valor de mercado. Veja lista:

Cyrela (CYRE3): R$ 8,60 bilhões

Cury (CURY3): R$ 5,09 bilhões

MRV (MRVE3): R$ 4,71 bilhões

Direcional (DIRR3): R$ 3,77 bilhões

EzTec (EZTC3): R$ 3,63 bilhões

Por que as ações da MRV caíram?

Sem qualquer fato relevante que justifique a queda nas ações da MRV, analistas ouvidos pela EXAME apontam que o mercado pode estar especulando que a companhia possa revisar o guidance de 2024 para baixo.

"Além disso, a MRV divulga suas prévias operacionais hoje, e boa parte da queda deve ser especulação de que essa prévia deva vir bem abaixo do esperado", diz Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital.

