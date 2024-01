Moura Dubeux vs Eztec: o que analistas dizem sobre as prévias das incorporadoras

As incorporadoras Moura Dubeux e Eztec deram sequência à divulgação das prévias operacionais das incorporadoras divulgando seus números na noite desta quarta-feira, 17. A Moura Dubeux seguiu forte nas vendas apesar da queda nos lançamentos. A Eztec, por outro lado, apresentou números mais desafiadores.

A divulgação antecede os balanços trimestrais programados para março, dando o tom do que o mercado pode esperar daqui para frente. Veja abaixo o que dizem os analistas sobre as prévias das duas empresas:

Moura Dubeux: prévia neutra

A Moura Dubeux, incorporadora focada no Nordeste do País, alcançou um novo recorde em vendas líquidas, que somaram R$ 397 milhões no quarto trimestre – uma alta de 44,7% frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a empresa registrou R$ 1,5 bilhão em vendas, alta de 10,2% em comparação a 2022.

Os lançamentos, por sua vez, caíram 20% no quarto trimestre, para um valor geral de vendas (VGV) de R$ 448,5 milhões. Em 2023, o VGV foi de R$ 1,6 bilhão – queda de 13,6% na comparação anual.

Ainda assim, a prévia foi avaliada como neutra pelos analistas da Genial Investimentos. “No consolidado anual, a Moura vendeu praticamente o mesmo volume que lançou, levando a pouca formação de estoque e demonstrando excelente capacidade de operar com o volume atual de lançamentos. [Por outro lado] houve uma queima de caixa de R$ 62 milhões, mas que deve se inverter com o final do ciclo de entregas pós-IPO, similar ao que aconteceu com Mitre este trimestre”, escreveram em nota.

A Genial recomenda a compra das ações, com preço-alvo de R$ 9. O preço recomendado, no entanto, está abaixo da cotação atual da empresa, negociada na casa dos R$ 11.

Eztec: 'resultados fracos'

A incorporadora Eztec, focada no mercado paulista, registrou R$ 300 milhões em VGV lançado no quarto trimestre, leve alta de 2% na comparação anual. No acumulado de 2023, foram R$ 987 milhões em VGV, baixa de 44,6% frente a 2022. Segundo a companhia, optou-se por “concentrar esforços comerciais para reduzir o estoque [de prédios em construção ou já prontos]”.

As vendas líquidas, por sua vez, caíram para R$ 199 milhões no quarto trimestre, baixa de 34,6% frente ao mesmo período do ano anterior. No ano, a empresa somou R$ 1,27 bilhão em vendas, leve alta de 0,6%.

“No geral, os resultados operacionais da Eztec foram fracos, com as vendas caindo a cada ano e ficando abaixo da nossa estimativa. A Eztec enfrentou um difícil momento operacional devido à deterioração da acessibilidade para os compradores de imóveis (refletida em menor velocidade de vendas e retornos fracos)”, afirmaram os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Apesar dos números, o BTG mantém a recomendação de compra da ação, com preço-alvo de R$ 28. Os analistas alertam, porém, que devem revisar as projeções em breve.

Veja também