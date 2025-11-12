Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Moura Dubeux (MDNE3) lucra R$ 118 milhões e se mantém em novo patamar

O lucro acumulado nos primeiros nove meses do ano chegou a R$ 308,3 milhões. Mas, para CEO, o mais importante foi manter margens e rentabilidade

Moura Dubeux: Os números indicam estabilidade no novo patamar alcançado pela companhia (Moura Dubeux/Divulgação)

Moura Dubeux: Os números indicam estabilidade no novo patamar alcançado pela companhia (Moura Dubeux/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18h23.

A Moura Dubeux (MDNE3) registrou lucro líquido de R$ 118 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta anual de 32%, mas ligeira queda de 2,3% em relação ao trimestre anterior. O lucro acumulado nos primeiros nove meses do ano chegou a R$ 308,3 milhões, avanço de 49,6% na comparação anual. A empresa também chegou a uma marca inédita de R$ 353,2 milhões em lucro líquido num período de 12 meses.

Apesar da queda de R$ 2 milhões no lucro líquido em relação ao segundo trimestre, a Moura Dubeux sustenta margens superiores a 21%, num mercado ainda pressionado por custos e juros altos. De acordo com os administradores da companhia, essa estabilidade marca um amadurecimento do negócio. Ao manter resultados próximos a R$ 120 milhões por trimestre, a MD consolida um padrão que antes era pontual.

O avanço da rentabilidade reforça o foco da empresa em resultados com margem: em bases anuais, o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido médio) chegou a 21%.

“Estamos mostrando nossa capacidade de crescer, mantendo a rentabilidade e sem alavancar a companhia, pilares essenciais para nós”, afirma Diego Villar, CEO da Moura Dubeux. A dívida líquida de R$ 246,4 milhões equivale a 13,6% o patrimônio líquido. A alavancagem é considerada pela administração como baixa, diante do ambiente macroeconômico de juros altos, e o ritmo de crescimento médio da empresa nos últimos cinco anos, de 40%, segundo o CEO.

Exposição ao Minha Casa, Minha Vida

A Moura Dubeux lançou novas marcas para atender, além da média e alta renda, o segmento econômico, com enquadramento no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Criada mais recentemente, a Un1ca nasceu focada especificamente na faixa 3 do programa, atendendo famílias com renda mensal entre R$ 4.700,01 e R$ 8.000. Já a Mood foi criada em 2025 para atender famílias com renda entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, que se enquadram na faixa 4 do programa.

Os frutos dessa exposição ao programa habitacional, no entanto, só serão vistos nos próximos anos. “Em termos de indicadores econômicos e financeiros, veremos alguns reflexos no próximo ano, mas ainda serão pouco relevantes. Com certa significância, sentiremos isso a partir de 2027 e 2028”, explica Villar.

A operação de Moura Dubeux

Ao fim do terceiro trimestre de 2025, a Moura Dubeux contou com 56 terrenos em seu landbank, totalizando um VGV bruto potencial de R$ 9,7 bilhões, o que a coloca em um patamar estável. Aproximadamente 70% desses terrenos foram adquiridos por meio de permuta, com 51% de permuta física, 18% de permuta financeira e 31% adquiridos com recursos de caixa.

Em termos de velocidade de vendas (VSO), a empresa registrou um VSO Líquido de 25,7% no período. Nos últimos doze meses, o VSO Líquido acumulado foi de 53,2%, e o VSO de lançamentos específicos do trimestre alcançou 51,6%.

No que se refere ao volume de vendas, o VGV líquido alcançou R$ 1,072 bilhão no terceiro trimestre, representando um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período de 2024. Embora tenha ocorrido uma redução de 10,1% em comparação ao período anterior, essa queda foi explicada por um menor volume de lançamentos no trimestre.

Nos lançamentos, a empresa anunciou R$ 1,34 bilhão em VGV líquido, um aumento de 21,9% na comparação anual, mas com uma redução de 28,1% em relação ao segundo trimestre de 2024.

Durante o trimestre, a MD lançou cinco projetos, totalizando 1.394 unidades, todos no regime de condomínio, sem novos lançamentos no regime de incorporação.

A Moura Dubeux segue com uma estratégia bem definida de manutenção de seu landbank, alta liquidez e disciplina nos lançamentos, o que lhe permite manter margens elevadas, explica a companhia.

Acompanhe tudo sobre:Moura DubeuxBalançosMercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Cury lucra R$ 282 milhões no 3º tri e bate recorde de geração de caixa

O maior prédio corporativo da Rebouças vem aí — e é maior que o da Amazon

Gestora investe R$ 300 milhões no maior bairro planejado de Brasília

Moro num imóvel de herdeiros, ninguém fez inventário. Posso pedir usucapião?

Mais na Exame

Carreira

Líderes que pensam antes de agir tomam decisões 34% melhores — aprenda o segredo

Apresentado por BANCO DA AMAZÔNIA

Banco da Amazônia acelera crédito verde e impulsiona nova economia da floresta

EXAME Agro

Governo proíbe venda de quatro marcas de azeite de oliva; saiba quais são

Future of Money

Galípolo: tecnologia do Drex 'não se revelou viável', mas projeto não acabou