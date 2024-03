Morar em Portugal: empreendimento de luxo quer conquistar brasileiros com unidades a R$ 19 milhões

Portugal é um dos destinos mais cobiçados pelos brasileiros que querem conhecer a Europa – ou mesmo arrumar as malas e morar no exterior. O país entra na lista de desejos também dos estrangeiros, em especial de outros europeus, que encontram um local barato e atrativo em termos de clima e gastronomia.

Quem vem de fora, muitas vezes, têm interesse em deixar de ser visita e se tornar um morador da “terrinha” – seja como casa principal, ou segunda residência. Outros enxergam potencial no mercado imobiliário português, impulsionado pelo turismo, e querem comprar para investir.

E é de olho nesse comprador internacional que a Mota-Engil, construtora e incorporadora líder de Portugal, está lançando o Aurios, a nova jóia entre o portfólio de alto padrão da empresa. Localizado às margens do rio Douro, cartão-postal da cidade do Porto, no norte do país, o empreendimento de alto padrão tem uma expectativa de valor geral de vendas (VGV) de 80 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 500 milhões.

O preço mínimo de uma unidade no Aurios é de 1,7 milhão de euros (R$ 5,38 milhões). São 48 imóveis, 26 casas com metragem de até 350 metros quadrados e 22 apartamentos de até 290 metros quadrados. O valor máximo de um imóvel no empreendimento é de 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) para as casas duplex mais próximas do rio Douro.

O metro quadrado médio do empreendimento é de 5 mil euros (R$ 26,9 mil) – um preço inferior a muitos lançamentos de alto padrão no Brasil. A efeito de comparação, os lançamentos de luxo mais caros de Balneário Camboriú (SC), a cidade mais valorizada do País, têm metro quadrado com preço na casa dos R$ 80 mil. Já no Rio de Janeiro (RJ), a estimativa é que alguns negócios de alto padrão sejam feitos “off market”, com valores em sigilo que podem se aproximar dos R$ 100 mil. O lançamento mais caro atualmente no mercado brasileiro fica em Canela (RS) e vende apartamentos a R$ 98 mil por metro quadrado.

Projeção da fachada de unidade no Aurios, empreendimento de luxo no Porto realizado pela Mota-Engil

O terreno era parte da Quinta da China, propriedade de origem medieval que foi lar da pintora Aurélia de Souza – o nome Aurios é uma homenagem à artista. O lote tem 24,7 mil metros quadrados e, destes, 15,8 mil serão área de construção.

A expectativa é que 20% do empreendimento seja comprado por brasileiros, seguindo uma tendência observada em outros lançamentos pelo país. Desde o início da pandemia os brasileiros se tornaram os principais investidores internacionais de imóveis residenciais em Portugal, segundo a plataforma imobiliária portuguesa Idealista.

“O mercado residencial de luxo em Portugal é fortemente impulsionado por estrangeiros, fruto do crescimento do turismo, que conferiu maior visibilidade ao país, e da implementação de vantagens fiscais favoráveis. Brasileiros, franceses, espanhóis, ingleses, chineses e alemães estão entre os principais interessados”, informou a Mota-Engil.

Por que os brasileiros podem se interessar pelo empreendimento

No Brasil, o lançamento será realizado no dia 5 de março, para convidados. O empreendimento será comercializado pela Castaño Martorani, casa especializada em comercializar imóveis fora do Brasil para brasileiros e parceira da Mota-Engil para este negócio.

“A cidade do Porto hoje é o local mais interessante de Portugal para investir. Em Lisboa os preços já subiram bastante e não tem uma oferta interessante de empreendimentos modernos. Para isso, é preciso ir a cidades vizinhas como Cascais, mais distantes do centro”, argumentou Leandro Castaño Martorani, fundador e CEO da Castaño Martorani.

A expectativa é que o Aurios seja o empreendimento com maior potencial de vendas para brasileiros da carteira da Castaño Martorani. “Ele é ideal tanto para quem quer se mudar para Portugal, por ser extremamente sofisticado e confortável, quanto para investidores, que poderão ver seu imóvel valorizando cada vez mais devido à localização, exclusividade e estrutura. A nossa expectativa é de que ele se torne um ícone residencial do Porto”, apontou o CEO.

Outro fator que aumenta o potencial de vendas, na visão de Martorani, é a modernidade e a área de lazer do empreendimento. O condomínio conta com piscina, academia com vista para o rio, quadra de padel, sauna, banho turco, além de espaços de convivência – itens incomuns no mercado imobiliário português.

“Portugal não costuma ter área de lazer dentro do condomínio: é um estilo de prédio em que você sai da portaria direto na rua. Um empreendimento com esse tipo de comodidades é pensado para o público internacional”, disse. A entrega do Aurios está prevista para o segundo semestre de 2025.