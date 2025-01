Mitre (MTRE3) tem alta de 20% das vendas líquidas no quarto tri de 2024, alcançando R$ 377 milhões

A Mitre Realty (MTRE3) divulgou nesta terça-feira, 14, a prévia de seus resultados operacionais para o quarto trimestre de 2024. A companhia alcançou vendas líquidas de R$ 377,1 milhões, alta de 20% em relação ao mesmo período de 2023, consolidando um crescimento de 26,7% no acumulado do ano, com vendas líquidas totais de R$ 1,3 bilhão.

Esse desempenho é sustentado pelo avanço do índice Vendas Sobre Oferta (VSO), que atingiu 16,1% no trimestre, 3,9 pontos percentuais acima do registrado no quarto trimestre de 2023, e 39,1% no acumulado de 12 meses.

A empresa realizou dois lançamentos no trimestre, o Daslu Residences São Paulo, no bairro dos Jardins, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 671 milhões, e o Raízes L’avenir, com VGV de R$ 305 milhões. Os projetos totalizaram R$ 977 milhões em VGV e estão 14,5% vendidos.

Além disso, a Mitre entregou 217 unidades do Haus Mitre Clementino, com VGV de R$ 188 milhões e 98% de aceite na primeira vistoria.

Crescimento do estoque e geração de caixa

O estoque final de unidades em 2024 foi de 1.501, com VGV de R$ 1,951 bilhão, alta de 31% em relação ao trimestre anterior, reflexo dos lançamentos do quarto trimestre de 2024. A companhia destacou também a geração de caixa de R$ 9 milhões no trimestre, que contribuiu para a redução da alavancagem financeira em 6,8 pontos percentuais no ano.

No acumulado de 2024, a Mitre entregou 1.900 unidades, um aumento de 26,8% em relação a 2023. A companhia encerrou o ano com 99% das unidades entregues vendidas.