Meu vizinho não paga condomínio. Eu tenho que pagar a parte dele?

A convivência em condomínios envolve o pagamento coletivo das despesas comuns, mas e quando um vizinho deixa de arcar com sua parte? Será que os demais moradores precisam bancar a conta dos inadimplentes? Entender como funciona essa dinâmica é essencial para evitar dúvidas e desgastes desnecessários.

O que é a taxa condominial e quem deve pagar

A taxa condominial é uma contribuição mensal que cada condômino deve pagar para custear despesas do prédio, como manutenção, segurança e limpeza. Segundo o artigo 1.336 do Código Civil, o pagamento é individual e proporcional à fração ideal de cada unidade.

O proprietário inadimplente é o único responsável por sua dívida, que pode ser cobrada judicialmente, inclusive com penhora do imóvel ou bloqueio de contas, após os trâmites legais.

Como funciona a inadimplência no condomínio

Você não é obrigado a pagar a parte do vizinho que deixou de pagar, mas a inadimplência pode gerar impactos financeiros para todos. Com menos recursos, o condomínio pode enfrentar dificuldades para manter serviços essenciais e arcar com custos fixos.

Para compensar, é comum que a taxa condominial dos demais moradores seja reajustada, fazendo com que quem paga em dia acabe, indiretamente, assumindo parte do prejuízo causado pela falta de pagamento de terceiros.

Consequências da inadimplência

A inadimplência afeta o equilíbrio financeiro e a qualidade de vida no condomínio. Cortes de serviços, atrasos em manutenções e até problemas legais podem surgir em decorrência da falta de recursos.

Além disso, condôminos inadimplentes podem perder direitos importantes, como o voto em assembleias e o uso de áreas comuns, conforme definido na convenção do condomínio.

Fatores importantes a considerar sobre inquilinos e proprietários

A responsabilidade pelo pagamento da taxa é sempre do proprietário, mesmo que o imóvel esteja alugado. Caso o contrato de locação estabeleça que o inquilino deve pagar o condomínio, ele assume essa obrigação enquanto durar o contrato.

Dívidas anteriores à locação permanecem sob responsabilidade do dono do imóvel, não podendo ser cobradas do locatário.