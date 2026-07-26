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O dono do imóvel morreu — e deixou IPTU em atraso: a conta caduca ou precisa ser paga?

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Imóvel em São Paulo: partilha de bens é tema de disputa entre irmãos (Exame)

Imóvel em São Paulo: partilha de bens é tema de disputa entre irmãos (Exame)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 26 de julho de 2026 às 08h00.

Meu sogro faleceu deixando o IPTU atrasado. A conta precisa ser paga ou caduca?

A prefeitura tem um prazo de 5 anos para cobrar o débito do IPTU e, se não o fizer, perde o direito de executar a dívida. Isso não significa dizer que se a pessoa ficar 5 anos sem pagar o imposto está livre da cobrança.

A perda do direito só ocorre se a municipalidade não iniciar a cobrança, mas se dentro desse período um processo de execução for iniciado, a pessoa corre o risco, inclusive, de perder o imóvel em leilão, por um preço bem abaixo do valor de mercado.

Por ser um processo mais moroso, muitas pessoas pensam que a dívida não será cobrada e podem se surpreender quando essa cobrança ocorre, pois juros e encargos de cobranças podem aumentar bastante o débito.

Para quem tem dívidas de IPTU e não quer perder o imóvel, o melhor caminho é uma tentativa de negociação e parcelamento da dívida. Para isso a pessoas deve consultar o site da prefeitura da cidade onde mora, onde encontrará informações para resolver esse problema.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

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