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Meu pai se recusou a fazer o inventário da minha mãe. Isso dá problema para mim?

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Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08h00.

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Minha mãe faleceu há 12 anos, mas meu pai está vivo e mora na casa. Só que ele não quis fazer o inventário da parte dela, dizendo que depois nós, os filhos, nos viramos pra fazer. Ele diz que não é obrigado a fazer isso. É verdade? Pode dar algum problema pra ele agora ou pra nós filhos no futuro?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: É muito comum que uma família adie o inventário depois da morte de um dos pais, principalmente quando o cônjuge sobrevivente continua morando no imóvel e acredita que o assunto pode ser resolvido mais adiante. Mas essa decisão costuma gerar dificuldades para todos os herdeiros.

O inventário é o procedimento que regulariza a transferência dos bens para quem tem direito à herança. Quanto mais tempo ele demora para ser feito, maiores podem ser os problemas, como dificuldade para vender imóveis, regularizar documentos e até o pagamento de encargos decorrentes da demora.

Embora nem sempre exista a obrigação de uma única pessoa iniciar o inventário sozinha, deixar essa responsabilidade para o futuro raramente é a melhor escolha. Quanto antes a situação for regularizada, menor tende a ser o risco de conflitos e complicações para toda a família.

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