Meu pai morreu em 2019 e estou sem dinheiro para o inventário. O que fazer?

Dúvida do leitor: meu Pai morreu em outubro de 2019 e até hoje não fizemos inventário e estou desempregado, sem dinheiro para as despesas. O que fazer?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: os herdeiros podem dar entrada no inventário judicial por meio de advogado e já pedirem ao juiz que pesquise se existe algum dinheiro do falecido pronto para uso.

Todas as instituições ligadas ao Banco Central serão consultadas. Assim, virão ao processo informações sobre saldos e em que banco se encontram os valores disponíveis, pois em caso positivo, os valores encontrados poderão ser utilizados para pagar as despesas do inventário.

Como usar os benefícios da justiça gratuita?

A próxima solução é requerer ao juiz a concessão dos benefícios da justiça gratuita — a fim de que os herdeiros não paguem algumas despesas no processo, como as custas do procedimento de inventário em si, obtenção de certidões necessárias e registros dele decorrentes. Importante ressaltar que não entram na gratuidade o imposto, que deverá ser recolhido.

Outra saída, que pode dar um fôlego maior aos herdeiros, é pedir ao juiz o adiamento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com