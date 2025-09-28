Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Meu marido foi casado com outra mulher em comunhão universal de bens. Como fica a nossa casa?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

(Peter Dazeley/Getty Images)

(Peter Dazeley/Getty Images)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08h13.

Meu marido é casado no papel com comunhão universal de bens, porém ele é separado de fato há mais de 48 anos, durante esse tempo teve outros relacionamentos, e outros filhos. Hoje vivemos em união estável registrado em cartório.

Qual o direto da ex mulher dele com relação aos bens adquiridos após a separação de fato? Ele vivia com outra mulher quando adquiriu os bens.

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: A separação de fato, especialmente pelo período já decorrido (mais de 48 anos), faz cessar os deveres conjugais e, consequentemente, os efeitos da comunhão universal de bens, mesmo que o divórcio não tenha sido formalizado legalmente.

Com o fim da vida em comum, cessa também os direitos sucessórios, qual seja, se um dos cônjuges falecer o outro não terá direitos aos bens de partilha e herança.

Portanto, considerando que a união estável foi formalizada após longo período da separação, e a aquisição dos bens ocorreu durante a separação, os bens adquiridos a partir de então, não são comunicáveis com a ex-cônjuge.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:CasamentoUnião estávelHerançaMercado imobiliárioDireitos

Mais de Mercado Imobiliário

Bairro planejado em Santa Catarina vende R$ 1 bilhão em 14 meses. Potencial é de R$ 50 bilhões

Posso colocar vidro na varanda sem autorização do condomínio?

Bairro planejado: o que é, como funciona e quais são as vantagens e desvantagens

Como a tributação de LCI vai impactar o financiamento de imóveis: com a palavra, as construtoras

Mais na Exame

Tecnologia

Por que esse anel virou o novo fetiche dos CEOs

Brasil

Brasil não tem nada a aprender com os EUA em saúde, diz professor do MIT

ESG

EcoRodovias e Volkswagen testam B100, biocombustível que reduz 90% das emissões de CO2

Inteligência Artificial

Amazon cobra agilidade da AWS após críticas internas sobre ritmo lento de lançamentos em IA