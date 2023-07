Maquete no valor R$ 4 milhões e prédio de 52 andares: os detalhes do Parque Global

Com extensão de 218.000 metros quadrados, o Parque Global carrega o título de ser maior complexo imobiliário da América Latina. É quase um bairro novo que está sendo construído no Panamby, zona sul da cidade de São Paulo. São ao todo cinco torres residenciais de alto padrão, um shopping center, um centro médico e hospitalar, hotel, escola bilíngue e um edifício de apartamentos de médio padrão para locação.

O projeto tem previsão de entrega para 2027 e um Valor Geral de Vendas (VGV) previsto de R$ 14,2 bilhões. No mês passado, o Parque Global alcançou a marca de R$ 2 bilhões em vendas. Das cinco torres residenciais, quatro já foram 100% vendidas e última disponível já teve 65% dos imóveis comercializados. Segundo a Benx, incorporadora responsável pelo Parque Global, apenas 25% dos compradores são investidores. A maioria comprou para morar. E o perfil das famílias que habitarão o Parque Global são de famílias com filhos ainda em idade escolar. Os apartamentos têm entre 142 metros quadrados a 596 m².

Para morar no suntuoso projeto, é preciso desembolsar R$ 23.000 por metro quadrado. E segundo a projeção da Benx, a perspectiva é que até 2027, o metro quadrado passe dos R$ 30.000. Além da própria valorização conforme o andamento do projeto, o complexo imobiliário tem impactado o valor dos outros imóveis da região. Um dos motivo é o acesso direto ao Parque Bruno Covas, que terá 50.000 metros quadrados e ocupará a margem oeste do Rio Pinheiros. A Benx investiu cerca de R$ 20 milhões no parque. “Teremos um shopping, um hospital, consultórios, escola, hotel e acesso direto ao parque. Isso reflete no preço dos imóveis e valoriza a região. Uma valorização de cerca 30% até agora”, afirmou Luciano Amaral, diretor-geral da Benx, em entrevista a EXAME Invest.

O projeto promete parceiros com nome de peso. O hospital, por exemplo, é o do Einstein, que já anunciou um complexo de oncologia e hematologia de 40.000 metros quadrados. Será um centro de tratamento, reabilitação e um centro de pesquisa. O investimento é de R$ 1,2 bilhão e a inauguração dessa parte está prevista para 2025. Segundo Amaral, as negociações pelo shopping e a escola bilíngue estão em fase avançadas.

O Parque Global terá ainda um prédio residencial de 52 andares com serviços de hotelaria e apartamentos menores do que os das cinco torres residenciais já lançadas no local. Nesta torre, os apartamentos terão entre 80 e 120 metros quadrados. "Será um dos prédios mais altos de São Paulo. O lançamento será no próximo mês."

A Benx se mostra otimista com o mercado imobiliário. A estimativa é que o novo ciclo de corte da taxa de juros reaqueça o setor. "Uma taxa de juros acima de 10% ao ano é muito ruim. O melhor cenário é uma taxa entre 5% e 8% ao ano."

Maior maquete produzida no Brasil

Para fazer jus ao tamanho do projeto, a Benx encomendou uma maquete que ocupa cerca de 170 metros quadrados no estande de vendas. A maquete tem torres de mais de 3,5 metros de altura. É a maior já produzida no Brasil com investimento privado e custou R$ 4 milhões. A construção da maquete foi coordenada pela Adhemir Fogassa Maquetes e o trabalho levou cinco meses para ser finalizado e aproximadamente 60 pessoas estiveram envolvidas na montagem.

A maquete faz parte da apresentação da incorporadora para atrair o possível comprador. Quem visita o estande de vendas passa também por uma sala imersiva com vídeo do projeto. Além disso, há uma espaço de mostras itinerantes. Algumas obras de arte foram compradas pelo Parque Global e serão usadas no lobby dos empreendimentos. " Os arquitetos projetaram cada lobby com uma temática. Tudo pensando em cima da obra de arte. Nada é padronizado. Tudo é exclusivo", explicou Amaral.