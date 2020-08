Leilões de construtoras: peças de decoração com lances a partir de R$ 10

Com acabamentos de qualidade, eletrodomésticos de última geração e uma decoração escolhida a dedo por arquitetos renomados, os apartamentos decorados são uma das principais ferramentas das construtoras para encantar quem visita seus estandes. O que nem todo mundo sabe é que, quando esses apartamentos decorados estão prestes a ser desmontados, boa parte dos itens vai parar em leilões online.

“As incorporadoras perceberam que não vale a pena tentar reaproveitar os objetos, pois cada arquiteto quer deixar sua marca no projeto. Além disso, o custo de montagem, desmontagem e armazenamento dos itens não compensava”, diz Henri Zylberstajn, CEO da Sold Leilões.

Apesar da queda no número de lançamentos este ano, a empresa promoveu, entre março e junho, 230 leilões – o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Neles, móveis, eletrodomésticos, utensílios e objetos de decoração costumam ter lances iniciais 90% abaixo do preço de mercado. “Quanto mais barato um item entra, mais caro ele sai”, diz Zylberstajn.

Segundo ele, eletrodomésticos novos, que nunca foram ligados na tomada, saem cerca de 15% mais em conta, enquanto armários de quarto e cozinha chegam a ser arrematados por menos de um terço do valor de mercado. “Como exigem desmontagem e, geralmente, são feitos sob medida, esses móveis costumam ser menos disputados.”

Leilões em andamento

Neste momento, as empresas Sold e Lance Total estão promovendo quatro leilões de decorados nas cidades de São Paulo e Teresina, no Piauí. Com lances a partir de R$ 10, é possível levar para casa objetos de apartamentos lançados pelas construtoras Cyrela, MRV, AG e Tegra.

Em um dos últimos leilões, um televisor de 50 polegadas com valor de mercado de R$ 2.200 foi arrematado por R$ 1.500. “Resolvo o problema de quem está vendendo e dou oportunidade a quem está comprando. É preciso haver um equilíbrio, pois tanto as construtoras quando os consumidores finais são meus clientes”, afirma Zylberstajn.

Antes do lance

Qualquer pessoa com mais de 18 anos e que esteja com o CPF em situação regular pode participar de leilões online. Mas, para evitar frustrações e prejuízo, é recomendável tomar alguns cuidados, como visitar o local para ver de perto o estado de funcionamento e conservação dos objetos. Isso porque, sem garantia, os itens leiloados não dão direito a troca ou devolução. Quem faz um lance e depois se arrepende também não tem direito de voltar atrás.

É preciso também pagar ao leiloeiro, além do valor do lance, uma comissão de 5% sobre o valor arrematado, e arcar com despesas administrativas que variam conforme o valor do lote. Portanto, ler os editais dos leilões online é o primeiro passo para evitar que o barato saia caro.