Leilão judicial de imóveis da Zuk tem descontos de até 50% e lances a partir de R$ 5 mil

A Zuk, plataforma de leilões, promove um leilão judicial de imóveis até o final de abril com 402 propriedades em todo o Brasil. Os interessados podem encontrar oportunidades com desconto de até 50%.

Os lotes incluem opções residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais, entre R$ 5 mil e R$ 32 milhões.

O que é um leilão judicial?

O leilão judicial é um procedimento legal em que bens e propriedades são levados à venda como parte de um processo na Justiça. Normalmente, ocorre porque o proprietário não cumpriu obrigações legais, como o pagamento de dívidas. O valor arrecadado, então, é destinado para essa finalidade.

O procedimento ocorre geralmente em duas datas. Na primeira, o bem é ofertado pelo valor da avaliação realizada no processo e, caso não seja arrematado, tem início o segundo leilão, no qual é negociado com um bom desconto, que pode girar em torno de 50%. Além disso, caso haja autorização do juiz, as propostas podem ser parceladas.

Oportunidades

Entre as oportunidades, a mais barata é um terreno de R$ 5 mil em Balneário Garça Vermelha, Peruíbe (SP), com 482,62 metros quadrados. Já o valor mais alto são de três prédios comerciais por R$ 32 milhões no Pari/Brás, na região central de São Paulo (SP)..

Destaque também para o imóvel com o maior desconto, que chega a quase 80%: R$ 1,3 milhão para um apartamento no Setor Oeste, em Goiânia (GO), com 498 metros quadrados.

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente online, de fevereiro a abril. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.