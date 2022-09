Leilão de imóveis tem lances a partir de R$ 69,6 mil; veja como participar

Nos dias 8 e 13 de setembro, às 11h, a Zukerman e o Banco Bradesco vão leiloar 25 oportunidades de imóveis. São casas, apartamentos, prédios comerciais e terrenos em diferentes regiões do Brasil. A arrematação dos bens será realizada de forma virtual pelo site da Zukerman. Os lances começarão a partir de R$ 69,6 mil na segunda sessão do evento, em 13 de setembro.

As oportunidades incluem imóveis nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com preços abaixo do valor de mercado.

Oportunidades em destaque

Em São Paulo (SP), um apartamento com 134,27 m² de área útil, 241,94 m² de área total e duas vagas de garagem, localizado no bairro de Santa Teresinha, pode ser arrematado a partir de R$ 1 milhão na primeira sessão do leilão, em 8 de setembro. Se o lote não for vendido na data, ainda estará disponível para compra na segunda sessão, marcada para 13 de setembro, a partir de R$ 483 mil.

Outro destaque está em Uberlândia (MG): localizada no bairro de Vigilato Pereira, uma casa com 300 m² de terreno e 260 m² de área construída pode ser arrematada a partir de R$ 1,15 milhão durante a primeira sessão do evento, em 8 de setembro. Caso o imóvel não seja vendido na data, voltará à leilão na segunda sessão, no dia 13 de setembro, a partir de R$ 436,2 mil.

Como participar

Para participar das negociações, os interessados precisam se cadastrar no site da Zukerman, ler o edital do lote desejado e as suas condições de pagamento, a fim de se habilitar para o leilão. Depois de ter a habilitação confirmada, basta fazer os lances no imóvel de interesse para ter a chance de arrematá-lo até o dia 13 de setembro.

