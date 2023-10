Leilão do Santander tem imóveis com até 59% de desconto

O Santander promove, no dia 6 de novembro, um leilão de imóveis com até 59% de desconto em relação ao preço de mercado. Ao todo, serão ofertadas 72 propriedades, com lances que variam de R$ 42 mil a R$ 7 milhões. Entre as oportunidades, há casas, apartamentos, prédios, salas comerciais e terrenos.

Os lotes estão localizados em 16 estados, sendo eles: Amazonas (2), Bahia (6), Goiás (1), Maranhão (1), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (4), Minas Gerais (4), Paraná (7), Paraíba (1), Pará (1), Pernambuco (2), Rio Grande do Norte (1), Rio Grande do Sul (5), Rio de Janeiro (12), Sergipe (3) e São Paulo (19), além do Distrito Federal (1).

Em São Paulo, é possível encontrar uma casa de 137 m² em Matão por R$ 132,3 mil (37% de deságio). Já em Barueri, é possível encontrar uma casa com mais de 4 mil m² por e R$ 7 milhões (30% abaixo da avaliação). Para quem procura um imóvel perto da praia, o pregão tem opções em Praia Grande e Santos, no litoral paulista, com valores de R$ 212,5 mil (41% de deságio) e R$ 252 mil (10% de deságio), respectivamente.

Como participar do leilão do Santander?

O interessado pode dar lances até a data final, pela plataforma Superbid Exchange ou pelo portal Santander Imóveis. Nos sites, é possível conferir a situação do imóvel (se está desocupado ou não), além de fotos e localização.

Segundo o Santander, os imóveis localizados nas capitais terão benefício especial para a desocupação. Já as propriedades que tiverem débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e condomínio terão as dívidas quitadas até a data do leilão.

O banco oferece facilidades de pagamento, como o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como parte do pagamento: para os residenciais, há financiamento de até 80% do valor do bem, em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses. Demais condições devem ser consultadas no edital, disponível nos links de cada leilão ou no portal do Santander Imóveis.