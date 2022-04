Leilão de imóveis tem descontos de 60% e lance inicial de R$ 40 mil

O banco Santander realiza um leilão de 49 imóveis, nos dias 28 e 29 de abril, com descontos de até 60%. São casas, apartamentos, salas, prédio, galpões, chácaras, terrenos localizados em 10 estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo O leilão será realizado pela Sold Leilões.

Os lances iniciais variam entre R$ 41,8 mil e R$ 6,8 milhões. Entre as regiões, o Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com 32 unidades. Em Niterói (RJ), um apartamento com 182 m² está à venda a partir de R$ 385,8 mil (45% abaixo da avaliação). Já na capital do Rio de Janeiro, é possível arrematar a partir de R$ 210,2 mil um apartamento com 65 m² (40% abaixo da avaliação). Em Osasco (SP), um apartamento de 71 m² recebe lances a partir de R$ 185,9 mil (42% abaixo da avaliação) e em Americana (SP), uma casa com 150 m² e 45% abaixo do valor de avaliação está disponível a partir de R$ 166,1 mil.

No Sul do país, em Pelotas (RS), uma casa de 675 m² está à venda a partir de R$ 521,8 mil (44% abaixo do valor de avaliação). Em Porto Alegre (RS), uma casa com 141 m² recebe lances a partir de R$ 281,5 mil (47% de deságio).

Para quem deseja comprar um imóvel comercial, há dez opções. Uma sala comercial em Santos (SP), com 554 m² está à venda a partir de R$ 2,9 milhões. Em Recife (PE), por lances a partir de R$ 276,3 mil os interessados podem arrematar uma sala comercial de 42 m² (45% de deságio). No Rio de Janeiro (RJ), um galpão onde funcionava uma antiga concessionária de automóveis está à venda a partir de R$ 6,8 milhões.

De acordo com a leiloeira, todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. O Santander oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel. Para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; e os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista. A Sold oferece apoio jurídico para desocupação dos imóveis residenciais localizados nas capitais. Demais condições devem ser analisadas de acordo com cada edital. O edital e informações dos eventos estão disponíveis nos links de cada leilão ou no portal do Santander (www.santanderimoveis.com.br).

Serviço: