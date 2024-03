Leilão de imóveis do Itaú tem lances a partir de R$ 28,6 mil e apartamentos no Rio de Janeiro

O banco Itaú (ITUB4), em parceria com a Frazão Leilões, realiza no próximo dia 28 de março, às 11h, um leilão de imóveis com lances a partir de R$ 28,6 mil. Ao todo, serão 38 oportunidades para compra entre casas, apartamentos, prédio comercial e terrenos.

Os empreendimentos estão localizados nas cinco regiões do país, incluindo no literal. Um exemplo para quem busca imóveis no litoral é um apartamento na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com 48 m² de área privativa e lance inicial de R$ 41,8 mil.

Outra opção na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Barra da Tijuca, é um apartamento com área privativa de 61,73 m² e lance inicial de R$ 390,6 mil. Já no litoral paulista, na Praia da Enseada, município do Guarujá, uma casa com 348,79 m² de área construída em um terreno de 480 m² está com lance iniciai de R$ 664,3 mil.

Outra boa oportunidade, que tem lance inicial de R$ 48,5 mil, é uma casa na cidade de Águas Lindas de Goiás (GO). O terreno é de 240 m² e a área construída é de 179,1 m². Também vale destacar em Goiás, na cidade de Planaltina, uma casa com 82 m² de área construída em um terreno de 137,5 m² e lance inicial de R$ 64,7 mil.

Condições especiais de pagamento

As condições de pagamento variam de acordo com cada imóvel, sendo à vista com 10% de desconto ou a prazo com financiamento em até 78 meses.

Os lances já podem ser feitos no site da Frazão Leilões, onde também é possível encontrar o edital completo, com as informações detalhadas dos lotes.

