Leilão de imóveis da Zuk e Itaú tem descontos de até 50% e lances a partir de R$ 61 mil

A Zuk, plataforma de leilões, promove um leilão de imóveis em parceria com o Itaú até o final de março com 73 propriedades em todo o Brasil. Os interessados podem encontrar oportunidades com desconto de até 50%.

Os lotes incluem ofertas residenciais, comerciais, rurais, terrenos, galpões e prédios negociados entre R$ 61 mil e R$ 1,1 milhão. As oportunidades abrangem os seguintes estados: Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Oportunidades

Os valores vão de R$ 61 mil para uma casa no bairro Planalto, em Buritis (MG), com 190 m², até R$ 1,1 milhão para um apartamento no bairro Glória, em Tramandaí (RS), com 215,36 m².

Destaque também para o imóvel com o maior desconto, que chega a 50%: R$ 134 mil para um apartamento na Freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro (RJ).

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente online, no mês de março. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.