Leilão de imóveis da Caixa tem desconto de até 55% desconto; veja como participar

A Caixa fará um leilão de 265 imóveis em todo o país na quinta-feira, 21 de dezembro. São casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais com descontos de até 55%. O leilão será realizado de maneira vitual e é organizado pela Fidalgo Leilões.

Os imóveis que serão leiloados estão no Norte: Pará (5); Nordeste: Alagoas (2), Bahia (3), Ceará (6), Paraíba (3), Pernambuco (13) e Rio Grande do Norte (38); Sul: Paraná (14), Santa Catarina (6) e Rio Grande do Sul (34); Sudeste: Minas Gerais (23), Rio de Janeiro (48), São Paulo (40); Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul (8) e Goiás (21).

Na região Centro-Oeste, especificamente em Cidade Ociental (GO), há um apartamento com 47,9 metros quadrados de área privativa, dois quartos, sala, área de serviço, WC, cozinha e uma vaga de garagem a partir de R$ 66,5 mil.

Em Canoas (RS), um apartamento com 50,6 m² de área privativa, dois quartos, sala, cozinha, WC, área de serviço e uma vaga de garagem, além de lazer completo, com churrasqueira, quadra poliesportiva, piscina, playground, salão de festas, bem como portaria e/ou guarita e rede interna de gás, tem lance mínimo de R$ 119,1 mil.

Em Porto Alegre (RS), outro apartamento de 40 m² de área privativa, também com dois quartos, área de serviço, WC, sala e cozinha, além de espaço de churrasqueira, playground e salão de festas, está disponível a partir de R$ 84 mil.

No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento com 39m² de área privativa, dois quartos, área de serviço, WC, sala e cozinha – em condomínio com espaço de churrasqueira, playground e salão de festas – está disponível a partir de R$91,5 mil. Em Sorocaba (SP), interior do estado, um apartamento com 56,7 m² de área total e 49,2 m² de área privativa, dois quartos, sala, WC, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem. Condomínio com churrasqueira, piscina, playground, salão de festas, portaria e/ou guarita e rede interna de gás, tem lance mínimo de R$104 mil.

Na região Nordeste, um dos destaques é uma casa com 58 m² de área privativa, dois quartos, WC, sala, cozinha e uma vaga de garagem, localizada em São José de Mipibu (RN). O lance inicial é de R$92 mil. Em Horizonte (CE), é possível adquirir uma casa com 79,5m² de área privativa, 136m² de área do terreno, dois quartos, varanda, área de serviço, dois WCs, sala, cozinha e uma vaga de garagem, a partir de R$R$105,6 mil.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Basta efetuar o cadastro no site e enviar os documentos citados no edital – anexo no próprio site. É recomendável que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação, entre outros”, diz Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

