Leilão de Bradesco e Zuk oferece 186 imóveis com lances a partir de R$ 11 mil

A Zuk, plataforma de leilões, em parceria com o Bradesco, promove um leilão de imóveis com mais de 186 lotes em todo o Brasil.

Os interessados podem encontrar oportunidades com lances a partir de R$ 11 mil. As negociações ocorrem no dia 30 de agosto.

Oportunidades

Destaque para o imóvel com o menor lance inicial: R$ 1.950,00 para um conjunto comercial no centro do Rio de Janeiro (RJ), com 105 metros quadrados.

Já o imóvel com maior valor é uma casa em Foz do Iguaçu (PR) por R$ 2.1600.000,00 com 600 metros quadrados.

As oportunidades estão espalhadas por diversos estados brasileiros, entre eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente on-line no dia 30 de agosto. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado.

As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento em até 420 vezes dependendo do lote.