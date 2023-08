Leilão da Caixa tem imóveis com descontos de até 40%; veja como participar

A Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza nos próximos dias leilões de 900 imóveis em todo o país. Os descontos são de até 40% e é possível usar o FGTS. As ofertas acontecem por meio do site da leiloeira. São casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros.

O primeiro leilão termina no dia 30 de agosto, às 10h. No primeiro leilão serão ofertados 280 bens, separados pelas regiões Norte: Amazonas (5), Pará (8); Nordeste: Alagoas (4), Bahia (3), Ceará (13), Maranhão (1), Paraíba (7), Pernambuco (9), Piauí (2), Rio Grande do Norte (9), Sergipe (5); Sul: Paraná (16), Santa Catarina (13), Rio Grande do Sul (41); Sudeste: Espírito Santo (3), Minas Gerais (26), Rio de Janeiro (48), São Paulo (40); Centro-oeste: Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (3), Goiás (21). Em setembro, nos dias 05, 12 e 27, os leilões também têm encerramento às 10h.

Segundo Douglas Fidalgo, o leiloeiro da Fidalgo Leilões, as ofertas contam com preços atrativos e diversas condições de pagamento para facilitar a forma de aquisição. “Alguns imóveis são passíveis de uso de FGTS e financiamento bancário. Para isso, o interessado deverá ir à agência mais próxima de sua residência e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão. Essa alternativa é válida para todos os estados brasileiros”, explica.

Imóveis em destaque

Entre as ofertas está uma casa em Caucaia (CE) com 72,45m² de área privativa, em 160m² de área do terreno, com 2 quartos, varanda, WC, sala e cozinha, com lance mínimo de R$ 84 mil. Em Valparaíso de Goiás (GO), uma casa com 121m² de área total está disponível. O imóvel conta com 2 quartos, área de serviço, WC, cozinha e vaga de garagem, com lance inicial de R$97,2 mil. Em São José (SC) uma casa com 109,34m² de área do terreno está disponível a partir de R$60 mil.

Na cidade de Araras (SP), uma das alternativas é um apartamento com 67,99m² de área total e 55,55m² de área privativa, com 2 quartos, WC, sala, cozinha, espaço com churrasqueira, salão de festas, quadra poliesportiva, sendo que o lance inicial é de R$ 87 mil. Outro destaque é um apartamento em Marília (SP), com 64,62m² de área privativa, 3 quartos, área de serviço, WC, sala, cozinha, campo de futebol e golfe, espaço com churrasqueira e playground. O lance inicial é de R$132 mil.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e o envio dos documentos citados no edital – anexo no portal. Recomenda-se que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação do bem entre outros.