Justiça Federal realiza leilão de imóveis e veículos com até 50% de desconto; veja como participar

A Justiça Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza nos próximos dias um leilão de imóveis e veículos. Os leilões ocorrerão em duas etapas: no dia 13 março de 2024, com encerramento às 11h, para a realização do primeiro leilão, e 20 de março de 2024, também com encerramento às 11h, para a realização do 2º leilão, ambos de forma eletrônica, pelo site da Fidalgo Leilões.

Os bens que ainda estarão disponíveis no segundo leilão terão até 50% de desconto sobre o valor da avaliação. Ao todo serão comercializados 62 imóveis em várias cidades do estado de São Paulo. Na capital, há imóveis nos bairros de Santo Amaro, Perdizes, Nhocuné, Lapa, Itaquera, Vila Maria Alta e Vila Mariana.

Entre os lotes, há terrenos, casas, apartamentos, garagens, galpões e salas comerciais, com lances iniciais entre R$ 14 mil, para uma vaga de garagem em São José do Rio Preto, e R$ 48 milhões, no primeiro leilão, para uma fazenda em Jundiaí. O leilão traz também outros bens móveis, como veículos, equipamentos diversos, máquinas diversas e até uma lancha, entre outros.

Entre os destaques, há um imóvel e terreno com 13 metros de frente por 36,50 metros da frente aos fundos na cidade de Nova Odessa/SP. Lance mínimo (1º Leilão): R$ 601.832,07 e Lance mínimo (2º Leilão): R$ 300.916,03.

Em Santo André, o destaque é um salão comercial com área construída de 278 m² com dois pavimentos. Lance mínimo (1º Leilão): R$ 1.568.000 - Lance mínimo (2º Leilão): R$ 784.000.

Carros

Entre os veículos que serão leiloados está um caminhão VW/14.150 com baú Lance mínimo (1º Leilão): R$ 60.000 - Lance mínimo (2º Leilão): R$ 30.000. Outra oferta é um ônibus marca Mercedes Benz/Marcopolo Torino U, Lance mínimo ( 1º leilão) R$ 105.000,00 - Lance Mínimo ( 2º Leilão R$ 52.500,00) e uma caminhonete/furgão JAC T140, carroceria aberta, Lance mínimo (1º Leilão): R$ 49.724,10 -Lance mínimo (2º Leilão): R$ 24.862,05. Além de um Nissan/Livina 16S, Lance mínimo (1º Leilão): R$ 30.955,00 - Lance mínimo (2º Leilão): R$ 15.477,50.

Segundo Douglas Fidalgo, leiloeiro responsável, em alguns casos é passível de parcelamento 20% de entrada e o restante em até 59 parcelas, mas isto depende de lote para lote e qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital para o escritório da Fidalgo Leilões.