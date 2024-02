Jaçanã: Saiba como é morar no bairro que foi imortalizado por Adoniran Barbosa

O bairro de Jaçanã nem sempre foi conhecido assim, já que no início de sua construção acreditava-se que existia ouro na região e, por isso, colocaram o nome de Uroguapira.

Com diversas opções de lazer ao ar livre, a região conta com um grande museu, cujo objetivo é manter viva a história do bairro.

Onde fica o Jaçanã?

O bairro Jaçanã São Paulo está localizado na zona norte da cidade e está integrado à subprefeitura de Jaçanã/Tremembé.

Circundado pela cidade de Guarulhos e, principalmente, pela Serra da Cantareira, o bairro era antigamente conhecido como Uroguapira, uma vez que acreditavam existir ouro na região.

Posteriormente, em 1930, o bairro passou a se chamar Jaçanã, em virtude da ave de mesmo nome que está presente na região.

Com intuito de manter a história do bairro, algumas ruas dele ainda mantêm nomes ligados ao primeiro nome da cidade.

Quanto custa morar no Jaçanã?

Para aqueles que desejam morar na região, é importante saber qual é o custo médio dos imóveis, tanto casas quanto apartamentos.

Nesse sentido, pensando em apartamentos, o custo médio do aluguel é de R$ 3.600 enquanto para casas o custo médio cai para R$ 3.400.

Ao comparar com o custo médio de aluguel para casas em apartamentos na cidade de São Paulo, a região está bem em linha com demais regiões de mesmas características.

Como é o transporte no Jaçanã?

A região do Jaçanã apresenta boa mobilidade urbana, já que conta com uma extensa rede de metrô, ônibus e trem.

Além disso, por ficar próxima a Guarulhos, existe a facilidade para aqueles que precisam viajar constantemente em virtude do emprego.

O bairro ainda conta com a Rodovia Fernão Dias, que é responsável por fazer a ligação entre a capital, São Paulo, até a capital mineira, Belo Horizonte.

O que fazer em Jaçanã?

Caracterizado por ser um bairro residencial, em virtude de sua localização existem diversas opções de lazer para os moradores e visitantes.

Como o bairro está rodeado pela Serra da Cantareira, uma das primeiras opções de lazer é a visita ao Parque Estadual da Cantareira, que apresenta mais de 7 mil hectares de área verde e é composta por mata tropical nativa.

Nele, os moradores e visitantes encontram diversas trilhas que levam até quedas d’água, uma grande diversidade de aves, locais para realizar piquenique em família e com amigas, além de programas de educação ambiental.

Para os amantes da história, o bairro conta com o Museu do Jaçanã. Seu principal objetivo é manter viva a história do bairro para as futuras gerações.

Com fundação no ano de 1983, o museu conta com diversos documentos e objetos atrelados ao desenvolvimento e construção do Jaçanã São Paulo.

A região também é conhecida por sua feira livre, que conta com uma extensa variedade de produtos, que vão desde as frutas, até queijos e doces.

Por fim, em relação à gastronomia, o bairro possui diversas opções. A mais tradicional da região é o Sabor da Vovó e Picanharia Rei da Brasa.

Como é a segurança no Jaçanã?

Do mesmo modo que as demais áreas urbanas brasileiras, o Jaçanã enfrenta desafios relacionados à segurança pública, como crimes de furto, roubo e ocasionalmente crimes mais graves.

A região conta com uma Delegacia, que é o 73° Distrito e fica localizada na Avenida Paulo Lincoln.

Qual a história do bairro do Jaçanã?

O distrito que ficou conhecido após a divulgação da música “trem da onze”, de Adoniran Barbosa, foi fundado no ano de 1870, ainda com o nome de Uroguapira, em alusão a expectativa de que existia ouro na região.

Após a descoberta de que não existia ouro na região, o seu nome foi reduzido a Guapira e, posteriormente, em 1930, passou a se chamar Jaçanã em homenagem a ave que existe em abundância na região.

Jaçanã foi responsável, durante os anos 1949, por inaugurar o primeiro estúdio de cinema de São Paulo, onde ficavam chácaras e um terreno de onde eram retiradas a matéria prima para produção de tijolos.

O estúdio ganhou o nome de Cinematográfica Maristela e o bairro foi escolhido para ser o local da sua criação por vontade de Mário Audrá Júnior.

Nele foram criados diversos filmes que ganharam notoriedade no país, chegando a incríveis 60 produções em 10 anos de existência. Atores, como Mazzaropi e Regina Duarte tiveram participações nos filmes ali criados.

Para que fosse possível chegar até os estúdios do cinema, era necessário utilizar o trem da Cantareira, que ligava até a Estação Jaçanã, e foi a fonte de inspiração para Adoniran Barbosa compor a sua célebre música, conforme mencionado anteriormente.

Por conta de sua localização e, principalmente, o bom clima, a região também é berço de asilos e clínicas de saúde desde antes de se chamar Jaçanã.

Em 1904, foi criado na região a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que ficou conhecida, principalmente, pelo tratamento da tuberculose.

A região conta com muita história e diversas opções de lazer, que foram construídas ao longo de sua história.