IPTU 2024: veja o calendário de pagamento na cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo divulgou na última semana o calendário de pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) 2024. O imposto municipal é cobrado com base no valor venal do imóvel, que corresponde ao preço da propriedade segundo avaliação do poder público.

Este ano, com base na inflação, houve um reajuste do IPTU de 4,3%. Veja o calendário completo abaixo ou no site da Prefeitura:

Vencimento da primeira parcela ou à vista Postagem no Correio Limite para recebimento pelo contribuinte Período para emitir 2ª via ou efetuar comunicação nas subprefeituras 01/02 18/01 24/01 26/01 31/01 02/02 18/01 24/01 26/01 01/02 03/02 19/01 26/01 29/01 02/02 04/02 19/01 26/01 29/01 02/02 05/02 19/01 26/01 29/01 02/02 06/02 24/01 30/01 31/01 05/02 07/02 24/01 30/01 31/01 06/02 08/02 24/01 31/01 01/02 07/02 09/02 24/01 01/02 02/02 08/02 10/02 26/01 02/02 05/02 09/02 11/02 26/01 02/02 05/02 09/02 12/02 26/01 02/02 05/02 09/02 13/02 26/01 02/02 05/02 09/02 14/02 26/01 02/02 05/02 09/02 15/02 01/02 07/02 08/02 14/02 16/02 01/02 08/02 09/02 15/02 17/02 02/02 09/02 14/02 16/02 18/02 02/02 09/02 14/02 16/02 19/02 02/02 09/02 14/02 16/02 20/02 02/02 09/02 14/02 19/02 21/02 02/02 09/02 14/02 20/02 22/02 08/02 16/02 19/02 21/02 23/02 08/02 16/02 19/02 22/02 24/02 09/02 19/02 20/02 23/02 25/02 09/02 19/02 20/02 23/02 26/02 09/02 19/02 20/02 23/02 27/02 14/02 19/02 20/02 26/02 28/02 15/02 20/02 21/02 27/02 29/02* 15/02 21/02 22/02 28/02 (*) em fevereiro essa data de vencimento valerá também para os optantes pelo

vencimento nos dias 29 e 30, prevalecendo o dia de opção para os meses

seguintes.

Como pagar o IPTU

É possível pagar o IPTU à vista, o que garante um desconto de 3% no tributo. Quem opta por dividir o pagamento pode parcelar o imposto em até dez parcelas.

O pagamento, à vista ou das parcelas, poderá ser efetuado por meio de 2ª via do boleto emitido pela internet, disponível a partir do dia 15 de janeiro de 2024 no site da prefeitura de São Paulo.

O vencimento será no dia 9 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento. Ou no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por administradoras de imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

Para o pagamento em 2024, além das formas convencionais, como terminais de autoatendimento, internet banking, guichês de caixa e lotéricas, será possível utilizar o sistema Pix. O guia de pagamento com o código para o Pix também estará disponível no site da prefeitura.

Haverá envio de boletos?

Assim como ocorreu em 2023, não haverá o envio mensal de boletos para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado. Haverá apenas a notificação de lançamento com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela.

Aqueles que escolherem o parcelamento irão receber, posteriormente, todos os boletos restantes em um único formulário, mantendo os vencimentos mensais de cada parcela.

