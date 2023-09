Índice Preço Real EXAME-Loft: preços de imóveis à venda em SP estão 20% acima do valor real

Os imóveis à venda na cidade de São Paulo têm, em média, um preço mais de 20,66% acima do preço real. É o que aponta o Índice Preço Real EXAME-Loft, que mede a diferença entre o preço transacionado e o preço anunciado, divulgado mensalmente pela Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado imobiliário no país.

O levantamento avaliou 50 bairros no total. Desses, 20 apresentaram um preço pedido 20% ou mais acima do preço de transação (preço real). Na comparação com a pesquisa de agosto, os dados mostram que houve uma queda de 0,64 p.p. Dessa maneira, a pesquisa de setembro interrompe a série de aumentos iniciada em dezembro do ano passado.

O levantamento apontou ainda que os preços médios dos imóveis vendidos cresceram 2,78%, enquanto os preços dos anúncios caíram 4,3%.

Rodger Campos, diretor de estratégia do Grupo Loft, explica que parte dessa variação decorre do mix de imóveis. Isso porque os apartamentos vendidos e analisados neste levantamento sofreram uma pequena redução no tamanho médio, o que tende a elevar o preço do metro quadrado.

"De qualquer forma, é importante notar a correção de rota do indicador, que, no fim, está mostrando o quão difícil está para vendedores e compradores encontrarem um equilíbrio. Cada vez que o Índice Preço Real apresenta indicadores menores, isso significa que o mercado imobiliário está reduzindo o atrito das transações que são derivadas dos preços inconsistentes, mesmo que a parcela de redução seja pequena e que não seja possível assegurar que essa convergência de preços vai ser observada nos próximos meses."

Diferença entre o valor anunciado e o valor de contrato

Dos 50 bairros avaliados, 20 apresentaram preço pedido 20% ou mais acima do preço de transação (preço real). Os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Morumbi, Mooca e Sapopemba.

No bairro do Morumbi, por exemplo, a diferença entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações é de 47,64%. Na Mooca é de 40,01% e Sapopemba é de 36,75%.Em contrapartida, os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Paraíso (11,32%), Vila Madalena (11,46%) e Jardim Europa (11,92%). Veja tabela abaixo:

Bairro Diferença entre o valor anunciado e valor do contrato Morumbi 47,64% Mooca 40,01% Sapopemba 36,75% Santo Amaro 30,21% Jardim Paulistano 29,66% Tremembé 29,31% Vila Andrade 28,41% Tucuruvi 28,28% Barra Funda 27,01% Vila Mariana 26,81% Jardim Paulista 26,28% Sacomã 23,61% Vila Romana 23,18% Jardim América 23,03% Vila Clementino 22,73% Bom Retiro 21,36% Água Rasa 21,32% Vila Leopoldina 21,14% Alto de Pinheiros 20,98% São Lucas 20,50% Brooklin 19,41% Sumaré 19,29% Vila Medeiros 19,19% Lapa 18,61% Liberdade 18,61% Vila Nova Conceição 18,44% Perdizes 18,30% Higienópolis 18,00% Vila Prudente 17,79% Bela Vista 17,74% Chácara Klabin 17,72% Moema Pássaros 17,42% Moema Índios 17,14% Cambuci 17,03% República 16,46% Pinheiros 16,05% Campos Elísios 15,85% Alto da Lapa 15,76% Jaçanã 15,41% Santa Cecília 15,37% Aclimação 15,32% Itaim Bibi 15,18% Ipiranga 14,79% Campo Belo 14,25% Saúde 14,01% Bosque da Saúde 13,78% Vila Olímpia 13,08% Jardim Europa 11,92% Vila Madalena 11,46% Paraíso 11,32%

Valor do metro quadrado

O levantamento aponta ainda o preço do metro quadrado por bairro. O bairro no Jardim Europa tem o metro quadrado mais caro da cidade, de R$ 17.855, seguido pela Vila Nova Conceição (R$ 15.600) e Vila Olímpia (R$ 13.085).