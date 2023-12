Índice Preço Real EXAME-Loft: imóveis em São Paulo são anunciados 17,88% acima do valor real

Os anúncios de imóveis à venda em São Paulo ainda seguem longe dos preços reais praticados pelo mercado. A edição de dezembro do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR) aponta que os empreendimentos foram anunciados 17,88% acima do valor real. O estudo mede a diferença entre o preço transacionado e o preço anunciado e é divulgado mensalmente pela Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado imobiliário no país.

Após três meses de queda, o resultado é 0,51 pontos percentuais acima do mês anterior e interrompe uma sequência de reduções iniciada em setembro. Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, o estudo mostra que quem está vendendo imóvel parece ter encontrado um espaço para negociar com um preço maior.

“Desde a edição de setembro, os preços médios dos anúncios tiveram aumento de 2%. Mas essa expectativa não é refletida nos preços finais de negociação, ao menos por ora, que pouco variou. Assim, a diferença entre os dois valores teve leve aumento nesta edição de dezembro. Essa discrepância não é positiva para o mercado, pois indica que levará mais tempo para que a oferta e a demanda encontrem um equilíbrio, com perdas para os dois lados”, diz Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Diferença entre valor anunciado e preço vendido

O estudo mostrou que dos 50 bairros analisados, há uma tendência de alta forte no preço médio transacionado em quatro bairros, sendo eles Jardim Europa, Vila Mariana, Sumaré e Morumbi. Já nos bairros Vila Clementino, Saúde, Santa Cecília, Jaçanã, Vila Medeiros e Sapopemba, o estudo aponta para uma redução acentuada.

Os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Mooca (33,86%), Santo Amaro (29,21%) e Bom Retiro (28,75%). Já os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Jardim Europa (-2,8%), Jaçanã (5,51%) e Alto de Pinheiros (10,01%).

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo?

O levantamento aponta ainda o preço do metro quadrado por bairro. Jardim Europa (R$ 23.061) segue sendo o bairro com o metro quadrado mais caro da cidade, seguido pela Vila Nova Conceição (R$ 16.163) e Itaim Bibi (R$ 13.038).

Confira as últimas notícias de Invest: