Incorporadora gaúcha mira interior de São Paulo com meta de R$ 3 bilhões

Com quase 50 anos de história no Sul do país, a Ábaco Urbanizadora começa sua expansão para o Sudeste tendo o interior de São Paulo como porta de entrada. O movimento já era muito estudado, quando o Lago Azul, empreendimento em Araçoiaba da Serra (SP) que integra área residencial a um campo de golfe, apareceu no horizonte da empresa — e caiu como uma luva.

O aporte para o projeto, aberto com exclusividade à EXAME, é de R$ 130 milhões, com previsão de gerar R$ 750 milhões em valor geral de vendas (VGV). O ativo está no centro da estratégia da urbanizadora para alcançar R$ 3 bilhões em 2026.

“Era um produto consolidado, triple A, de alto padrão, no interior do estado, com o projeto já aprovado”, explica Roberto Pedrini, diretor-geral da Ábaco. A segunda fase do projeto está num terreno de mais de 1 milhão de m² e terá 320 lotes. A Ábaco vende os lotes e cada proprietário se responsabiliza pela construção de suas casas.

O Lago Azul começou a ser projetado na década de 1970, em um terreno com cerca de 2,5 milhões de m², com a descoberta de uma fazenda centenária como local para o empreendimento. Até então, apenas a primeira fase dele estava concluída, já que a antiga empresa proprietária não tinha mais capital para continuar o projeto.

Foi quando Tito Lívio Martins Neto, até então único dono do ativo, resolveu abrir uma espécie de processo licitatório para dar continuidade ao produto. Foi assim que a Ábaco conseguiu tocar o Lago Azul II, a segunda fase do produto premium.

Hoje, há uma parceria financeira entre a Ábaco e os antigos donos, que ficam com 45% do VGV, enquanto a urbanizadora fica com o restante. Com isso, a empresa tem a exclusividade da administração do ativo, enquanto os antigos donos participam apenas na parte financeira.

“O Lago Azul II tem terrenos a partir de 1 mil m² e preço médio de R$ 1,3 mil por m², projetado para um público exigente. Já em Santa Catarina, vendemos terrenos menores, a partir de 150 m², com preços que chegam a R$ 3,5 mil por m². No estado de São Paulo, há espaço para produtos semelhantes com grande margem de crescimento”, afirma o executivo.

Desbravando o interior paulista

Além de Araçoiaba, a empresa já adquiriu terrenos estratégicos em Itapetininga, Sumaré, Mogi das Cruzes e Itu, municípios do interior paulista, com lançamentos programados a partir de 2026.

"O terreno em Itu fica ao lado do parque da Cacau Show [o Cacau Park]. Nem sabíamos do parque quando adquirimos o espaço", afirma Pedrini. Mas o maior VGV, de pelo menos R$ 1,2 bilhão, estará em Itapetininga, em um terreno tem mais de 2 milhões de m².

Em Itu, o VGV deve ser de R$ 250 milhões. Em Sumaré, o valor deve chegar a R$ 180 milhões e, o de Mogi, R$ 500 milhões.

Há, ainda, outros terrenos em outras cidades sob análise financeira.