Imóveis mais novos têm metro quadrado quase 20% mais caro, diz Loft

A idade de um imóvel impacta no valor do anúncio de um apartamento. De acordo com a startup Loft, entre prédios com diferença de 10 anos de idade na cidade de São Paulo, os mais novos possuem preço do metro quadrado 19% maior do que os mais antigos.

O levantamento considerou mais de 90 mil apartamentos anunciados nas principais plataformas imobiliárias em dezembro de 2022. A diferença de 19% apareceu entre os apartamentos construídos entre 2005 e 2010 (preço do m2 mediano de R$ 11,5 mil) com os construídos entre 2015 e 2020 (m2 mediano de R$ 13,6 mil). A diferença varia considerando os diferentes grupos de idade dos prédios, mas, em geral, apartamentos mais novos têm preços mais altos que os mais antigos, aponta o Loft Dados, núcleo de estudos da startup. O movimento fica mais evidente com os imóveis lançados a partir do ano 2000.

"A idade do prédio pode ser considerada como proxy de depreciação do ativo, é por isso que impacta de diferentes formas no preço. Apartamentos mais novos tendem a estar em melhores condições de conservação, possuírem melhor infraestrutura e condomínio mais baixo, explica o economista Rodger Campos, do Loft Dados.

Preço do condomínio

O estudo apontou também que os imóveis mais novos, que tendem a ter valores de condomínio mais baixos. Para chegar a esta conclusão, foi considerado o preço mediano do condomínio, que é o valor da taxa do condomínio por metro quadrado, ou seja, o valor do condomínio pela metragem do apartamento.

Segundo estudo

O Loft Dados fez ainda um segundo estudo para analisar o efeito da idade no prédio . Neste, foi utilizado como base a ferramenta de precificação desenvolvida pela startup –o AVM (modelo automatizado de precificação, na sigla em inglês). A ferramenta já analisou mais de 5 milhões de anúncios e 10 mil transações, em diferentes épocas. Um dos resultados do modelo é entender o peso que cada característica tem no valor do imóvel. Com esse volume de dados, foi possível estimar quanto custa um imóvel com as mesmas características, alterando apenas a idade do prédio.

Para esse estudo, considerou-se um apartamento-base com 100 metros quadrados de área privativa, IPTU de R$ 700 mensais, condomínio de R$ 800 mensais, com varanda, 3 quartos, 1 banheiro e 1 vaga de garagem. Simulou-se apartamentos com essas características em quatro locais da cidade: Av. Paulista, Av. Faria Lima, Beco do Batman e na rua Fradique Coutinho. Assim, foram comparados apartamentos no mesmo local, mas que tenham diferentes idades. Nos quatro casos, os imóveis mais recentes tiveram preços mais altos.