Imóveis em bairro tradicional de SP têm os preços mais distantes do real em vendas; veja ranking

Quem quer comprar um imóvel no tradicional bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, enfrenta um desafio: a disparidade dos preços à venda em comparação ao real valor dos ativos.

O Índice Preço Real EXAME-Loft de vendas do mês de outubro mostra que a Mooca é o bairro paulistano onde os preços anunciados estão mais distantes do efetivamente transacionado, com um IPR de 35,70% em outubro. A efeito de comparação, o indicador ficou em 18,83% na média para a cidade de São Paulo (veja metodologia abaixo).

Na ponta oposta, o bairro onde o IPR foi mais baixo foi no Jardim Europa, na zona oeste, com um saldo de 5,14% em outubro. Vale lembrar que o Jardim Europa é o bairro mais caro da cidade segundo a Loft, com um preço de R$ 19,3 mil por metro quadrado.

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo para venda em outubro?

O levantamento também estima o preço do metro quadrado nos 50 bairros analisados. A liderança continua com o Jardim Europa, com o metro quadrado avaliado em R$ 19,3 mil. Ainda assim, o valor é o menor para o bairro desde setembro de 2023 – os preços ficaram na casa dos R$ 20 mil desde então.

“O bairro teve uma redução de 10% [no preço] em relação à edição de setembro. Mas é preciso destacar que havia ocorrido um aumento de 13% entre junho e agosto. O mercado parece estar procurando o nível ideal na região”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Outro indicativo é que houve fortes movimentações em outros bairros da região dos Jardins. O caso mais destacado foi o Jardim América, que passou por uma valorização de 13%, para R$ 13,36 mil/m², alcançando o maior preço de metro quadrado da série do estudo, iniciada em maio de 2022.

O Jardim Paulistano, por sua vez, avançou 18% em preços em relação ao IPR do mês passado, atingindo o maior valor desde novembro de 2023: R$ 12,65 mil/m². Veja abaixo o ranking completo:

Metodologia do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR)

O Índice Real de Aluguel EXAME-Loft compara os preços cobrados pelos proprietários nas principais plataformas digitais com uma estimativa de valor real do aluguel.

Os valores reais são recomendados por meio de inteligência artificial, com análise de 50 bairros da capital paulista. A startup utiliza para uma calculadora de preços – ferramenta de machine learning/IA treinada com 4,2 milhões de anúncios de transações de venda e aluguel em São Paulo.

Nos bairros onde o índice seja maior, a tendência é que haja maior margem de negociação. Já onde o índice seja próximo de zero significa que os locatários vão ter menos poder de negociação.

Vale lembrar que os dados mostram a média nos bairros; ou seja, podem haver imóveis específicos que não necessariamente sigam a tendência da região.